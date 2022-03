A última dança de Silva Melo com Nöel Coward

Jorge Silva Melo sempre gostou de entregar os textos aos actores e deixar que viessem deles as propostas que fariam as peças levantar-se da página. O que não quer dizer que se ausentasse das suas competências de encenador, mas era assumido que o seu verdadeiro prazer era o de gastar as suas horas rodeado de actores, a testemunhar os momentos em que descobriam a chave para uma cena ou lançavam a peça para um lugar inesperado. E assim terá sido até ao fim. Tendo acompanhado os ensaios de Vida de Artistas, texto em que regressava à obra de Noël Coward, até ao limite das suas forças, ensaiou com o elenco (Américo Silva, Ana Amaral, Antónia Terrinha, Jefferson Oliveira, Nuno Pardal, Pedro Caeiro, Pedro Cruzeiro, Raquel Montenegro, Rita Brütt e Tiago Matias) durante Janeiro e Fevereiro, primeiro na Casa do Artista – para onde se tinha retirado nos últimos meses –, depois, por um par de dias apenas, no Teatro da Politécnica, o refúgio dos Artistas Unidos desde 2011 (mas cuja permanência no espaço não está, neste momento, assegurada).