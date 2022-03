No Portugal da troika, uma cabeleireira roubou 11 bancos. Agora, a sua história é uma série

O Portugal da troika foi muitas coisas. Incluindo uma mulher a assaltar bancos para tentar pagar as dívidas. Uma década depois de ter pegado numa arma de brincar e de com ela ter roubado 11 agências bancárias — com uma predilecção pelo Banif —, até ser apanhada e condenada a sete anos e meio de prisão, a história de Dulce, uma cabeleireira da Costa da Caparica, estreia-se na plataforma de streaming da SIC, a Opto, com outro nome, Vanda. “Foi como um grito: ‘Estou farta disto, do sistema que não funciona’”, diz ao PÚBLICO a mulher que esta quinta-feira vê um dos piores momentos da sua vida tornar-se série de televisão.