O “até já” da Professora que ama a pintura e os pintores

Realizou-se ontem a última lição de Raquel Henriques da Silva, Professora catedrática do Departamento de História da Arte e ex-diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea e do Instituto Português de Museus. Com o título A velhice dos Pintores , tratou-se de uma homenagem ao sentimento de amor à pintura e aos pintores. O PÚBLICO escutou-a numa tarde de reencontros, visitas e viagens.

Uma sala cheia, pessoas de pé a escutar palavras dadas à pintura e aos pintores. No burburinho caloroso dos reencontros, foi assim a última lição de Raquel Henriques da Silva, que aconteceu esta terça-feira no auditório B1 da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Foi mais do que uma despedida. Foi uma viagem, parafraseando a agora ex-Professora catedrática do Departamento de História da Arte da universidade lisboeta. Uma viagem que percorreu a história da arte e da pintura, a história do país e da Europa, na companhia de Goya, Picasso, Eduardo Batarda, Júlio Pomar, Maria Helena Vieira da Silva e Nikias Skapinakis, entre outros artistas e alguns escritores. Se a sala esteve cheia, também assim esteve a lição de Raquel Henriques da Silva, intitulada A Velhice dos Pintores. Cheia de memórias, episódios e sentimentos.