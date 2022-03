Quarta na TV: de França até à Lua, com Monet, Mendrix e Dumas

CINEMA

Uma Mulher Fantástica

Cinemundo, 19h15

Com realização do chileno Sebastián Lelio, segundo um argumento seu e de Gonzalo Maza, um drama sobre preconceito e discriminação, vencedor do Óscar de melhor filme estrangeiro e do Urso de Prata em Berlim, entre outras distinções. Marina (Daniela Veja) é uma jovem transgénero aspirante a cantora que se apaixona por Orlando (Francisco Reyes), um homem mais velho. Os dois amam-se e são felizes. Quando Orlando morre repentinamente, ela é obrigada a enfrentar a família dele, que é incapaz de aceitar a dor dela com a devida dignidade.

Memórias de Uma Gueixa

AXN Movies, 21h10

Um pouco antes do início da II Guerra Mundial, uma rapariga japonesa é arrancada à sua miserável família para ir trabalhar como criada numa casa de gueixas. Apesar dos vários obstáculos que encontra pelo caminho, ela cresce e transforma-se na lendária gueixa Sayuri. Bela e sedutora, Sayuri conquista os homens mais poderosos, mas é assombrada pelo fantasma de um amor secreto que não pode alcançar. Memórias de Uma Gueixa é uma adaptação do romance best-seller homónimo de Arthur Golden, traduzido em 32 línguas e um sucesso mundial. Realizado por Rob Marshall (Chicago), o filme conta com Ziyi Zhang, Michelle Yeoh, e Gong Li como protagonistas.

O Primeiro Homem na Lua

Hollywood, 21h30

Com assinatura de Damien Chazelle, baseia-se na obra homónima em que o escritor James R. Hansen descreve os antecedentes da primeira viagem do ser humano à Lua, a 20 de Julho de 1969, e a forma como a façanha do astronauta Neil Armstrong e de toda a equipa em seu redor mudariam a percepção da espécie humana. Com Ryan Gosling como protagonista, conta também com interpretações de Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll e Patrick Fugit.

Os Olhos de Tammy Faye

Disney+, streaming

Biopic da famosa televangelista americana Tammy Faye Bakker (1942-2007), com Jessica Chastain no papel principal, à frente de um elenco que inclui Andrew Garfield como Jim Bakker, outro televangelista que casou com ela e foi condenado por fraude, bem como Vincent D’Onofrio e Cherry Jones. O filme foi realizado por Michael Showalter, membro das trupes cómicas de sketches The State e Stella e responsável por filmes como Amor de Improviso.

DOCUMENTÁRIOS

Phil Mendrix

TVCine Edition, 13h55

Os pais deram-lhe o nome de Filipe Mendes, mas a guitarra eléctrica viria a trocar-lhe o nome para Phil Mendrix. Na verdade, quem assim o baptizou – muitos anos depois de Mendes se ter revelado o virtuoso “Jimmy Hendrix português” – foram os comparsas Irmãos Catita, uma das muitas bandas com que tocou (Chinchilas, Roxigénio e Ena Pá 2000 foram outras). Este filme, realizado por Paulo Abreu em 2015 (três anos antes da morte de Mendrix) documenta a sua vida.

A Verdadeira História do Conde de Monte Cristo

RTP2, 20h37

Estreia. Em meados do século XIX, Alexandre Dumas assinava um dos maiores clássicos da literatura francesa, O Conde de Monte Cristo, sobre um homem falsamente acusado de traição, que planeia a fuga da prisão enquanto forja a sua vingança. Será este um personagem puramente ficcional ou terá existido mesmo? Há quem defenda que o romance se baseia na história verdadeira de um homem chamado Pierre Picaud. Este trabalho, realizado por Mitchell Rosenbaum, recorre a conclusões de investigações policiais reais e cruza-as com encenações históricas para “viajar no tempo e separar os factos da ficção”.

A Obra-Prima Perdida

RTP2, 23h50

Documentário que explora uma nova era do restauro através do uso de ferramentas de inteligência artificial. É aplicado a Nenúfares: Reflexos de Salgueiros, de Claude Monet. Este estudo, produzido pelo pintor impressionista para a famosa série Nenúfares, data de 1916 e era dado como perdido, até ter sido encontrado num armazém do Museu do Louvre, em Paris, passado um século. Estava muito degradado. Em 2018, foi devolvido ao Japão, país do empresário que terá comprado o quadro directamente ao artista, antes da II Guerra Mundial. Foi no Museu Nacional de Arte Ocidental, em Tóquio, que a obra foi submetida, durante um ano, ao processo de restauro aqui documentado.

SÉRIE

Nicolas Le Floch

RTP2, 00h43

Início da sexta temporada da série francesa de época, passada na Paris de 1761, durante o reinado de Luís XV. Entre crimes, escândalos e conspirações, e em cenários como tabernas, bordéis, prisões ou os corredores de Versalhes, desenvolve-se uma trama de drama e intriga policial centrada nas investigações de um jovem comissário. O actor Jérôme Robart assume o papel principal.