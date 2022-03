Trabalhadores da Carris em greve entre as 10 e as 15 horas

Os trabalhadores da Carris estão nesta terça-feira em greve, entre as 10 e as 15 horas, para exigir salários e direitos que valorizem e dignifiquem as profissões, estando também previsto a realização de um plenário.

A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) e pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP), na reunião de 25 de Fevereiro que juntou também o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes (SITRA) e a Associação Sindical dos Trabalhadores da Carris (ASPTC).

Em declarações à Lusa, Manuel Oliveira, do SNMOT, explicou que devido à divergência entre sindicatos e para se “atingir uma plataforma de entendimento entre todos” foi decidido deixar cair a forma de convocação de um plenário geral, que foi substituída pela “figura do pré-aviso de greve”.

“Este pré-aviso de greve só teve de ser declarado porque a Carris não nos deixou outra hipótese, marcámos um plenário no mês passado e a empresa entendeu injustificar as faltas dos trabalhadores que compareceram no plenário”, contou, adiantando que já deu entrada uma acção em tribunal em relação a este assunto.

Manuel Oliveira explicou também que existirão serviços mínimos, que são “aqueles que os sindicatos entenderam por bem apresentar e os quais mereceram acolhimento pelo Tribunal Arbitral”.

Assim, irão estar ao serviço o “carro do fio”, que faz “a manutenção da rede aérea dos eléctricos”, o “carro pronto-socorro”, para a eventualidade de qualquer avaria”, bem como “o serviço de transporte de cidadãos com mobilidade reduzida e os postos médicos”.

Em 18 de Janeiro, a administração da Carris iniciou com os sindicatos representativos dos trabalhadores a negociação do Acordo de Empresa para 2022 e as actualizações salariais, altura em que as estruturas sindicais rejeitaram o aumento de 10 euros apresentado, reivindicando uma subida semelhante à do salário mínimo nacional (40 euros).

Já em 18 de Fevereiro, a administração da Carris apresentou aos sindicatos uma nova proposta de actualização salarial, agora de 20 euros, valor que o STRUP considera ainda “muito insuficiente”.

O STRUP defende um aumento nominal de 90 euros para todos os trabalhadores, “tendo em conta a realidade de 10 anos sem qualquer actualização salarial e a necessidade de distanciamento da evolução do salário mínimo”.

A proposta defendida pelo SNMOT é de aumentos salariais “no mesmo índice percentual que o salário mínimo nacional sofreu, ou seja, de 6,01%”, sendo que a empresa apresentou, inicialmente, uma actualização salarial de cerca 0,9%, à qual os trabalhadores já disseram que “não aceitam”.

A Carris está sob gestão da Câmara Municipal de Lisboa desde 2017.

O plenário geral de trabalhadores para discussão do processo negocial realiza-se em Miraflores, Oeiras, junto ao edifício da administração.