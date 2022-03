Ministra reforma-se como juíza conselheira sem nunca ter exercido funções no Supremo

A ministra da Justiça e da Administração Interna, Francisca Van Dunem, que fez toda a sua carreira no Ministério Público, vai jubilar-se no próximo dia 1 de Abril como juíza conselheira sem nunca ter exercido funções no Supremo Tribunal de Justiça. Isto porque tomou posse neste lugar quando já estava no Governo e a sua saída foi aprovada pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) antes de Van Dunem ter abandonado o Executivo.