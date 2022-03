Exportações de canábis crescem quase 600% num ano

As exportações de canábis subiram quase 600% num ano. Segundo o Jornal de Noticias, que cita dados do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento, em 2020, a quantidade de flor seca exportada, com teor de humidade igual ou inferior a 10%, foi de 4,5 toneladas. Em 2021, o valor atingiu as 30 toneladas.

Além disso, o valor das exportações deve ser superado este ano, uma vez que, entre Janeiro e Fevereiro, foram feitas já vendas de 10 toneladas de canábis.

Os mercados que mais crescem são a Austrália, França, Reino Unido e EUA, ao passo que Israel e Canadá continuam a ser dos destinos com maior volume de vendas.

Refere o Jornal de Noticias que existem em Portugal 18 empresas com autorização para cultivar canábis para fins medicinais, quase todas com plantações entre o Alentejo e o Algarve, e o aumento de pedidos de licenciamento prende-se sobretudo com o clima.