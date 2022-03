Novo Governo: os convites por fazer, a nova orgânica e os primeiros desafios

Nas horas que antecedem a apresentação formal do novo Governo ao Presidente da República, ainda há telefonemas a serem feitos e convites pendentes. Mas há uma certeza. O Governo “mais ágil” terá intensos meses de trabalho pela frente, num ano que ficará marcado por dois orçamentos do Estado e pela resposta a mais uma crise económica.

Esta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa receberá das mãos de António Costa a lista dos nomes (e das pastas) que irão formar o próximo Governo e tomar posse na próxima semana – dois meses depois de o PS ter vencido as legislativas com maioria absoluta. O compasso de espera forçado pela repetição das eleições no círculo da Europa deixou em suspenso várias decisões. Por outro lado, a invasão russa da Ucrânia e as consequências à escala mundial obrigaram António Costa a repensar a distribuição de algumas pastas e a acomodar os impactos económicos de mais uma crise na proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).