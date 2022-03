Impact Now: fotógrafos da National Geographic unem-se no apoio humanitário à Ucrânia

Em parceria com os fotógrafos da National Geographic, a organização não-governamental Vital Impacts lançou, a 20 de Março, a Impact Now, uma venda de fotografia online cuja receita se destina, a 100%, ao apoio humanitário em território ucraniano através da organização Direct Relief. "Encontram-se, presentemente, na Ucrânia a providenciar apoio médico a pessoas afectadas pelo conflito", refere Ami Vitale, em comunicado dirigido ao P3. "Porque os eventos à volta do mundo estão a gerar tanto sofrimento sem qualquer sentido, sentimos necessidade de criar uma acção-relâmpago no sentido de dar apoio a pessoas que se encontram nas zonas de conflito."

A organização liderada por Ami Vitale e Eileen Mignoni já criou, no passado, eventos de natureza semelhante no sentido da conservação e preservação de espécies em risco, tendo gerado, no total, cerca de 560 mil euros. "Esperamos, com esta iniciativa, ultrapassar um milhão", adivinha Ami, acrescentando que a impressão e o envio das fotografias são realizados garantindo zero emissões de carbono. O evento terá a duração de um mês, ou seja, conhecerá o seu termo a 20 de Abril.