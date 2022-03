Não quero romantizar a guerra quando toco violino. Dou-lhes Vivaldi porque são as únicas balas que me permito disparar, mas não romantizem a guerra com o meu violino, que, por acaso, é russo.

Nunca pensei tocar Vivaldi num refúgio enquanto bombardeiam a minha cidade. Há vários anos que sou solista numa orquestra, toco em óperas e bailados. Aprendi a tocar violino aos quatro anos, nunca mais parei. Não sou soldado ou médico, toco violino. É tudo o que sei fazer, é assim que mostro resistência e protejo do medo e da angústia, pelo menos por instantes, a dúzia de pessoas que aqui se encontra comigo.

Há várias semanas que estamos neste abrigo e temos de dar graças porque somos privilegiados. Um sótão com aquecimento, água e comida, há quem não tenha a mesma sorte. O som das sirenes é assustador, posso dizer que é o som mais hediondo que já me passou pelos ouvidos. As crianças que aqui estão choram, e eu vejo na cara de todos o terror e a incerteza daquilo que nos está a acontecer, quando ainda há umas semanas levávamos pacatamente as nossas vidas.

Comecei a tocar violino aqui no refúgio porque sinto que é a minha melhor contribuição para este grupo. Na verdade, a ideia nem foi minha, dou aulas de música na faculdade e há tempos soube que uma aluna tocava para refugiados no metro. Lembrei-me de reproduzir esta ideia aqui no abrigo. Se querem saber, quando oiço as sirenes ou os bombardeamentos, vem-me à memória aquela cena do filme Titanic em que os músicos tocam estoicamente enquanto o navio vai ao fundo. E eu não quero romantizar esta guerra. Nenhuma guerra deve ser romantizada.

Quero acreditar que não nos vamos afundar como o navio, supostamente inafundável até por Deus, mas sentimos esse inundar progressivo que nos puxa para baixo. Em vez de me pôr num canto a desistir, ponho o meu vestido de noite, agarro no violino e toco para libertar as lágrimas contidas dos outros. Não quero romantizar a guerra. Não quero que romantizem a guerra. Parem lá com isso. Como vos disse, não sou médica nem soldado, toco violino durante a guerra porque não sei fazer outra coisa.

Não falem levianamente do estoicismo do nosso povo, estamos todos aterrorizados. A guerra não é um filme de Hollywood. Vemos civis a atirar cocktails molotov contra os tanques, não sei se sabem mas é o mesmo que um mosquito tentar mandar abaixo um elefante. Eu também não sabia, mas agora sei. A guerra, se for de alguém, é dos militares. Os civis têm de ficar fora disto. Não quero romantizar a guerra quando toco violino. Dou-lhes Vivaldi porque são as únicas balas que me permito disparar, mas não romantizem a guerra com o meu violino, que, por acaso, é russo.