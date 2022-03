Se este texto contém “masculinidade tóxica”, peço desculpa

Há estudos que dizem que nunca se escreveu tanto como agora. Hoje, quase todos escrevem nas redes sociais, por sms, por correio electrónico. Claro está, nem tudo são rosas: o imediatismo nas respostas; a escrita de jorro; a ausência de revisão; o excesso de mensagens de coisíssima nenhuma; a pletora de emojis e de abreviaturas; a quantidade de capas a substituir quês e us; a porcaria da “escrita esperta” que altera as palavras que queremos escrever para outras que não queremos, de forma alguma!, escrever; a impressionante oscilografia que o Monstruoso Acordo (MA) instalou, com consequências terríveis para os olhos e para os ouvidos — sim, para os ouvidos. Recentemente, ouvimos “impato”.

(Não, isto não tem nada que ver com o MA, contraporão os empedernidos. Nadinha. Ainda terão lata para tal dislate?)

Todos estes factores não contribuem para a valorização do acto de escrever. Para a sua solenidade, até.

Um artigo da Folha de S. Paulo, de Otávio Pinheiro, de 16 de Julho de 2018, garante que “[n]unca se escreveu tanto, tão errado e se interpretou tão mal”, frisando que apenas 22 % dos Brasileiros que chegaram à universidade têm “plena condição” de “compreender e se expressar”.

Um artigo no Expresso, de Isabel Leiria e Joana Pereira Bastos, de 4 de Março de 2022, com o elucidativo título “Como o digital está a moldar a linguagem”, corrobora o que ouvi de três mães e de uma professora:

“No 1.º Ciclo, por exemplo, isso é cada vez mais comum [omissão de verbos e artigos] “Professora, posso casa de banho? Ou “mãe, posso gelado” são exemplos de construções frásicas que parecem estar a tornar-se moda”, assegura Filomena Viegas da Associação de Professores de Português, que garante ainda haver eliminação de pontuação, de maiúsculas. “[U]m empobrecimento da fraseologia. Escrita e oral”, resume Filomena Viegas.

Na crónica “Palavras soltas”, do jornal Público, de 1 de Junho de 2007, Vasco Pulido Valente afirma:

“A linguagem pública (religiosa, política, jornalística, musical, literária, cinematográfica, universitária) empobrece dia a dia. A conversa, como arte, morreu, porque as pessoas não têm que dizer e muito pouco interesse em ouvir.”

E dá o exemplo da escrita de cartas:

“Quem viveu na época em que se escrevia (cartas, por exemplo) aprendeu que escrever é um exercício de investigação e de lógica; um exercício que obriga a definir, ordenar e desenvolver o que se pensa. E também uma tentativa para comover, convencer, informar ou instruir o próximo. A espécie de comunicação pessoal e colectiva que hoje se usa dispensa esse esforço.”

Bem, falemos da singularidade do José.

Consoante o receptor e o contexto, há quem termine as mensagens de telemóvel e de correio electrónico, e as cartas (aceitemos a ideia de “carta electrónica” quando a extensão e a estrutura é similar à de uma carta) com “beijinho”, “beijinhos”, “abraço”, “abraços”, “beijo”, “beijos”, “forte abraço”, “fraterno abraço”, “melhor abraço”, “grande abraço”, “saudoso abraço”, por vezes seguidos de ponto(s) de exclamação. O José não usava estas palavras, possuía uma marca só sua.

Aparte: Tinha um amigo que, quando recebia mensagens femininas, interpretava e reinterpretava obsessivamente as entrelinhas das mensagens, pedindo a opinião dos amigos mais próximos. Três linhas de uma mulher que o interessava obrigavam a meia hora de dissecação da mensagem, especialmente da última inscrição. Impulsivo e hiperanalítico, saltava logo para o fim da carta. Se era “beijinhos”, ficava deprimido. Se era “beijo”, todo ele era euforia e glória. Para o meu amigo, “beijinhos” ou “bjs” eram sinal de desprezo. O beijinho, no singular, era um degrau acima. A forma abreviada (“bj”) era um manifesto de desinteresse. “Beijos” era ambíguo, mas mais quente do que os “beijinhos” e o “beijinho”. “Bjs”, porém, não lhe dava esperança. Na sua cabeça, “bj” e “bjs” eram escritos a despachar. O “beijo” é que era.

Há quem use advérbios de modo: “atenciosamente” e “respeitosamente” serão os mais frequentes. O José não se despedia assim.

Há quem use “cumprimentos” ou “melhores cumprimentos”. O José não.

Há quem recorra às saudações, acrescentando-lhes, por vezes, um adjectivo, como “calorosas”. “Saudações patrióticas”, escreveu-me certa vez um militar. Também não era o caso do José.

Há quem use fórmulas pouco comuns: “abraço quebra-costelas”, “aquele abraço”, “abraço dos verdadeiros”, “saúde e sorte”. (Também não era assim que o José findava as suas mensagens.) Há de tudo, e este é mais um terreno para infinitas criações.

Há quem termine com votos de isto, aquilo e aqueloutro. (E há quem “deseje votos”.) O José não.

Conheço quem nunca escreva, antes de assinar, nada senão: “Obrigado.” Mais nada. Sempre. Alguma espécie de pudor, comenta quem o conhece. Mas o José tinha uma fórmula só sua.

Educado, culto, sensível, homem das belas-letras, o José, por paradoxal que possa parecer, escrevia sempre no final das cartas e mensagens: “Força na verga!”

Nunca cheguei a saber se era metafórico ou literal. Ou as duas coisas. Tão-pouco cheguei a saber se enviava essas três palavras a pessoas do género feminino. Garantiram-me, faz poucos meses, que os filhos mantêm (felizmente!) a tradição do pai.

A sobredosagem mediática (ou a distopia mediática) do medo e da incerteza em quase dois anos de pandemia e de endemia, os números, os números, os números, a incerteza, os confinamentos, as restrições, a profusão de regras que já ninguém conseguia acompanhar ou perceber, os incessantes especialistas a toda a hora; a subsequente sobredosagem mediática da guerra, do sofrimento, do horror, do horror (olá, Conrad); tudo isso desaguou numa desvitalização generalizada; de modo que as três palavras do José me parecem um bom tónico, um robustecimento do sistema imunitário.

E está na altura de terminar este texto.

Força na verga!