Cidadãos da Europa, uni-vos!

A existência de uma assembleia representativa dos interesses dos cidadãos, em que os seus deputados são eleitos democraticamente, é um traço identitário do projeto europeu, que lhe confere um estatuto histórico entre todas as organizações internacionais de Estados que a humanidade já conheceu, galgando as fronteiras características de cooperação económica de qualquer organização internacional ou bloco de cooperação regional, para se destacar como comunidade política de cidadãos que, apesar de salvaguardar a sua multiculturalidade e diferença, reconhece a partilha de valores, de interesses e de percurso histórico comuns.