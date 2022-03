​Menos dependentes, mais livres

A trágica situação actual veio demonstrar como imprudente, e pouco avisada, tem sido a nossa excessiva dependência de países como a China, Rússia e do Médio Oriente. A regra“ produzir onde é mais barato” levou o ocidente a reduzir drasticamente a produção de bens essenciais, tornando-se refém de países pouco recomendáveis, com custos bem maiores do que os económicos.

Portugal foi quase autosuficiente na produção de cereais, as indústrias metalúrgica, de lanifícios e têxteis eram produtivas e rentáveis, a floresta era melhor cuidada e aproveitada. Tornámo-nos num país de “serviços”, quase exclusivamente dependente do turismo, esgotando recursos escassos, como a água, em questionáveis culturas intensivas, importando tudo a começar pelo trigo.

Não podemos continuar assim. Se fomos capazes de reconverter fábricas para a produção de equipamentos diferentes, como ventiladores, poderemos seguramente ser mais autónomos e produtivos, reduzindo importações, e assim menos dependentes e mais livres. Cabe ao Estado eliminar burocracias obsoletas, fiscalizar com eficácia, ouvir os técnicos e deixar trabalhar os que têm iniciativa.

Isabel Ribeiro, Lisboa

Nazis “humanitários”...

Mário Machado, neo-nazi e membro fundador de partidos de extrema-direita (conhecido por estar envolvido no assassinato de Alcindo Monteiro em 1995), está(va) condenado a apresentações periódicas, com termo de identidade e residência, por posse ilegal de arma. Há dias uma juíza libertou-o dessa obrigação sob o pretexto da “intenção” de Mário Machado se dirigir para a Ucrânia em voluntariado “humanitário”...

Alguém pode acreditar?

Domicília Costa, Vila Nova de Gaia

​Que mundo é este?

“Há um país agredido, dezenas de cidades a arder e milhões de pessoas a fugir”. É com estas palavras que António Barreto termina o seu artigo no PÚBLICO de sábado. Só posso estar de acordo e aplaudir todo o conteúdo do referido artigo e oxalá o mundo que diz estar contra a evasão da Ucrânia aja em conformidade. Não é entendível que um ser humano, no século 21, admita ou entenda aquela aberração. A velha frase “se não foste tu, foi o teu pai” não é aceitável. Andam a criticar Joe Biden por chamar criminoso de guerra a Putin em vez de fazerem o que deve ser feito, antes que aquele homem acabe de destruir aquele pobre povo. O mal vem de trás: outros há que deviam antes ter sido considerados “criminosos de guerra”.

Façam o que devem; sob pena de termos de continuar a perguntar “que mundo é este”?

Guilherme da Conceição Duarte, Vale Cabeiro

A Terra e Nós

Todos os alunos do ensino secundário deviam ler a extraordinária entrevista feita ao geólogo Andrew Knoll (PÚBLICO de 20.03.2022, pág. 24-25), muito elucidativa sobre a vida na Terra, a acção nefasta da nossa espécie e alerta para o desastre para que caminhamos se os políticos continuarem a defender apenas interesses partidários, financeiros e bélicos, de que a invasão à Ucrânia é um exemplo. Aliás, todos os políticos deviam ler esta esclarecedora entrevista, mas poucos lêem jornais (preferem ver e aparecerem nas televisões). Mas, quando os lêem, apenas lêem as entrevistas a políticos e artigos escritos por políticos, para terem assuntos para arguirem, que é o que eles gostam de fazer. Basta vermos os debates televisivos entre eles e assistirmos às sessões da Assembleia da República, para vermos como eles passam o tempo a vociferarem unes contra os outros, em vez de tentarem procurar soluções para melhorarem as condições de vida das populações.

Jorge Paiva, Coimbra