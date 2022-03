Aprendam Matemática! Minas digitais rendem 25.000 euros por minuto para os mais rápidos em cálculo

Neste mundo novo que troca pó e capacetes por computadores e exercícios matemáticos a manutenção de uma rede de comunicações ou pagamentos depende essencialmente dos incentivos que são atribuídos. Em vez do tradicional “mãos à obra” é agora caso para dizer vamos estudar matemática e por os computadores à obra!

As novas minas digitais do século XXI, e principalmente da última década, trocam pás e escavadoras por supercomputadores de cálculo que geram 25.000 Euros por minuto para os mais rápidos a resolver um puzzle matemático complexo e computacionalmente muito exigente. Criou-se já uma indústria à volta deste negócio de mineração que vale mais de 10 mil milhões de dólares e que tem ainda no consumo absurdo de energia a sua grande fragilidade.