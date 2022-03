Por que não aceita a NATO o pedido de Zelensky para fechar os céus da Ucrânia? “Porque é responsável”

O que significa e que custos tem uma zona de exclusão aérea? Que papel tem a NATO na sua defesa? No 27º dia da guerra, descomplicamo-la, com Daniel Pinéu, professor de Relações Internacionais da Universidade de Amesterdão. O David Pontes traz-nos, como habitual, o som do dia.

