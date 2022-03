Kiev diz que forças russas só têm munições, combustível e alimentos para três dias

O Ministério da Defesa ucraniano adiantou que “não foram observadas alterações significativas na posição e natureza das acções das forças de defesa no último dia”.

O Ministério da Defesa ucraniano afirmou esta terça-feira que as forças russas têm apenas munições, combustível e alimentos suficientes para três dias.

"As forças de ocupação russas que operam na Ucrânia têm munições e reservas alimentares para não mais do que três dias”, situação “semelhante com o combustível, que é reabastecido por camiões-cisterna”, indicou a mesma fonte.

Durante as últimas 24 horas, acrescentou, “mais de nove alvos aéreos inimigos foram atingidos”, indicando que se tratavam de um avião, seis veículos aéreos não tripulados ('drones') e dois helicópteros.

"Foram observadas acções mais activas de aviões inimigos nas últimas 24 horas”, de acordo com o relatório de guerra ucraniano, que também assinalou actos de desobediência civil na região de Lugansk porque “uma grande parte da população não apoia a política dos ocupantes e não tem vontade de pegar em armas”.

A Rússia lançou em 24 de Fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 925 mortos e 1496 feridos entre a população civil, incluindo mais de 170 crianças, e provocou a fuga de mais dez milhões de pessoas, entre as quais 3,48 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.