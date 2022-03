O que é uma zona de exclusão aérea? É segura? A que custo? Quem a garante?

Reuters/AIR FORCE COMMAND OF UKRAINIAN A

Do glossário da guerra faz parte o termo “zona de exclusão aérea”. O que significa, quem a defende e que consequências pode ter a sua imposição? Daniel Pinéu, professor de Relações Internacionais nos Países Baixos, respondeu.

Entre as palavras e expressões do glossário da guerra que nos acompanha há quase um mês está “zona de exclusão aérea” (ou, em inglês, no fly zone). Mas o que é, exactamente, o encerramento de um espaço aéreo? Quem assume a sua defesa e como? Existem riscos associados ao pedido que Zelenskii tem feito insistentemente à NATO e aos Estados Unidos?