Muito stress reduz os níveis de magnésio. Vale a pena suplementar?

O magnésio é conhecido por ser o mineral que ajuda com as cãibras, razão pela qual se tem o hábito de recomendar a ingestão de bananas — uma banana grande tem 37 miligramas do mineral, tratando-se de um alimento rico em magnésio — quando alguém se queixa de fraqueza muscular. Esta relação não está comprovada, mas o mineral não deixa de ser fundamental: ajuda com a contracção muscular, a saúde óssea, a gestão da diabetes e do humor. Só que níveis muito elevados de stress podem influenciar a quantidade de magnésio no corpo. Nestes casos, será preciso suplementar?

Continuamos a série de suplementos do Vitamina P ao explorar mitos e verdades em torno do magnésio. “É um dos minerais mais abundantes no organismo”, salienta a nutricionista Leonor Tavares Costa. E há também boas doses de magnésio em várias frutas (bananas, kiwis e abacates), legumes (brócolos, abóbora e couves), leguminosas, cereais integrais (aveia e arroz) e frutos secos (amêndoas e nozes). O chocolate (negro, sempre) também é uma boa fonte do mineral.

Serão então precisos suplementos para manter o magnésio em níveis desejáveis no nosso corpo? “Não existe evidência científica que comprove um caso com necessidade de suplementação, porque a maioria das pessoas atinge a dose diária recomendada através de uma alimentação variada. A verdade é que, e aqui está o grande senão, muitas pessoas não têm essa alimentação variada.”

É também preciso considerar o impacto do stress. “No fundo o stress crónico, que pode ser de origem física ou mental, pode contribuir para o esgotamento dos níveis de magnésio no corpo”, partilha Leonor Tavares Costa. Por outro lado, de acordo com a nutricionista, vários de estudos “sugerem que uma ingestão adequada de magnésio pode contribuir para reduzir e aliviar os níveis de stress”. Isso não significa que suplementar com magnésio seja a solução - uma alimentação variada deve ser sempre privilegiada.

É claro, existem excepções. Durante a conversa, exploramos quem pode beneficiar de suplementos, como perceber quando há um défice de magnésio e que tipo de chocolate comer para obter uma boa dose de magnésio.

A fechar o episódio, exploramos estudos que puseram pessoas a trincar batatas fritas e pretzels para perceber o impacto que a crocância dos alimentos pode ter no apetite. Ouvir alimentos estaladiços motiva alguém a comer mais ou menos?

