Descida dos preços dos combustíveis ficou aquém da previsão do Governo

Os preços médios da gasolina e do gasóleo caíram 10 cêntimos e 13 cêntimos, respectivamente, nesta segunda-feira. São quedas acentuadas, mas que ficaram abaixo do que tinha sido estimado pelo Governo.

Tal como previsto, os preços dos combustíveis sofreram uma queda acentuada nesta segunda-feira. Contudo, a redução ficou aquém do que tinha sido estimado pelo Governo que, apesar deste movimento descendente, optou por manter o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) nos valores anteriormente em vigor, em vez de aumentá-lo, como aconteceria se seguisse a fórmula de actualização da taxa que implementou. Fica por esclarecer se a queda menos acentuada do que o esperado terá algum efeito na actualização do imposto na próxima semana.