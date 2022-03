Sofia Araújo ultrapassa a primeira ronda do Vigo Open

Depois de nas duas primeiras etapas do World Padel Tour o saldo da primeira ronda do quadro principal feminino ter sido 100% positivo para as jogadoras portuguesas, no Vigo Open 2022, terceiro round do mais importante circuito mundial de padel, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo tiveram sortes diferentes: a portuense foi afastada nos 16-avos-de-final, enquanto a lisboeta voltou a assegurar um lugar nos “oitavos”.

Com o estatuto de 12.ª melhor dupla do torneio, Sofia Araújo e a jovem espanhola Lorena Rufo Ortiz estrearam-se na Galiza contra uma parelha que teve que disputar a qualificação e, sem surpresa, conseguiram vencer.

Contra Carmen Castillon, n.º 81 do WPT, e Melania Merino, n.º 67, a dupla luso-espanhola venceu o primeiro set por 6-2, selando a qualificação com um triunfo no segundo parcial, por 6-3.

Sofia Araújo e Lorena Rufo Ortiz voltam a jogar no Vigo Open na quinta-feira: a partir das 8h00, defrontam nos oitavos-de-final as vencedoras da partida entre Marta Ortega/Bea González e Lucía Martínez/Julieta Bidahorria, encontro que será disputado na quarta-feira.

Para Ana Catarina Nogueira a estreia em Vigo tinha um grau de dificuldade superior e a atleta do Porto acabou por não conseguir o terceiro apuramento consecutivo para os oitavos-de-final.

Jogando com a esquerdina Marina Guinart, a padelista portuguesa defrontou na primeira ronda do quadro principal do Vigo Open a sua antiga parceira Teresa Navarro, que esta época faz dupla com a francesa Léa Godallier.

No primeiro set, apesar do equilíbrio, a espanhola e a francesa conseguiram superiorizar-se, ganhando vantagem com um 6-4. No parcial seguinte, Teresa Navarro e Léa Godallier tiveram menos problemas, derrotando Ana Catarina Nogueira e Marina Guinart com um 6-1.