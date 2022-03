Phil Mickelson falha Masters pela primeira vez desde 1995

Phil Mickelson não vai marcar presença no Masters Tournament, o que acontece pela primeira vez nos últimos 28 anos, ou seja, desde 1995. O primeiro major do ano está marcado para de 7 a 10 de Abril, no Augusta National Golf Club, em Augusta, na Geórgia (EUA). No website do torneio, o nome da estrela californiana aparece entre os dos antigos campeões que vão estar ausentes. Fonte da organização do torneio confirmou-o.

Em 22 de Fevereiro, Mickelson fez um mea culpa e disse que iria retirar-se das competições por tempo indefinido, na sequência de declarações suas vindas a público, nas quais falava sobre usar a eventual Super Liga de golfe patrocinada pela Arábia Saudita – agora conhecida como LIV Golf Invitational Series – como alavanca contra o PGA Tour, apesar de admitir atrocidades de direitos humanos cometidas pelo regime saudita.

Tais declarações, em que acusava o PGA Tour de “ganância destestável”, por contraste com o apoio inequívoco que as maiores estrelas da modalidade outorgaram ao circuito onde competem, foram proferidas em Novembro ao famoso jornalista de golfe Alan Shupnick, que as viria a utilizar no livro recém-lançado em que traça a biografia (não autorizada) de Mickelson. Mickelson disse que tais palavras foram proferidas em off the record, mas lamentou o teor das mesmas, sublinhando que não reflectem os seus sentimentos ou intenções.

Depois de ter sido fortemente criticado pelos seus companheiros do PGA Tour, Mickelson foi ficando sem os seus patrocinadores: KPMG and Heineken/Amstel foram as primeiras a distanciar-se e logo se lhes juntaram a Callaway, a sua marca de equipamento de golfe, e a Workday. A Callaway referiu que houve uma pausa na parceria e que a mesma seria reavaliada no futuro. Já a Workday disse que não iria renovar o contrato de patrocínio que expira em Março.

Phil Mickelson, um esquerdino que, nos últimos 30 anos, formou com Tiger Woods a dupla mais mediática da modalidade, causou sensação em Maio de 2021, quando, a um mês de fazer 51 anos, venceu o PGA Championship em Kiawah Island, na Carolina do Sul, tornando-se assim o mais velho de sempre a conquistar uma das quatro provas do Grand Slam. No seu palmarés, constam 45 vitórias no PGA Tour, entre as quais seis em majors. Venceu o Masters em 2006, 2008 e 2010.

O último torneio em que participou foi o Farmers Insurance Open, na sua cidade natal de San Diego, na Califórnia. Antes, em Janeiro, tinha participado no Saudi International, prova do Asian Tour.

