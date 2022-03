Mundial 2022: vitória no play-off colocará Portugal no Pote 1 do sorteio na actual conjuntura

Portugal será cabeça de série no sorteio da fase final do Campeonato do Mundo de 2022 de futebol, no Qatar, caso ultrapasse os play-offs europeus de qualificação e conserve a actual conjuntura no ranking da FIFA.

De acordo com os procedimentos do sorteio da fase final divulgados nesta terça-feira pela FIFA, o anfitrião Qatar e os sete primeiros classificados da hierarquia mundial aquando da próxima actualização (31 de Março) - e que tenham assegurado presença no Mundial2022 - integram o Pote 1 no evento de 1 de Abril.

Actualmente, Bélgica (primeiro do ranking), Brasil (segundo), França (terceiro), Argentina (quarto), Inglaterra (quinto), Itália (sexto) e Espanha (sétimo) ostentam esse estatuto, sendo que deste grupo apenas os italianos ainda não têm presença garantida na fase final, uma vez que vão disputar os play-offs, tal como Portugal, que, sendo oitavo colocado do ranking, ficaria no Pote 2 do sorteio.

Contudo, as duas equipas poderão encontrar-se na final do caminho C, o que obrigatoriamente deixaria uma delas de fora da fase final do próximo Mundial. Num cenário hipotético, caso Portugal eliminasse a Itália, a formação lusa ocuparia o lugar dos transalpinos enquanto cabeça de série no sorteio.

Para ser cabeça de série, Portugal tem de se manter à frente de Dinamarca, Países Baixos e Alemanha, nono, 10.º e 11.º classificados do ranking, respectivamente. Estas três selecções já têm presença assegurada no Qatar2022 e, nos próximos dias, vão realizar partidas de preparação, que podem influenciar a ordem da hierarquia.

As seleções que ocupam as posições 8 a 15 do ranking de qualificados serão integradas no Pote 2, enquanto as equipas posicionadas entre 16 e 23 ficarão no Pote 3. Já o Pote 4 integrará os conjuntos posicionados entre os lugares 24 e 28, além dos dois vencedores dos play-offs intercontinentais e do terceiro apurado dos play-offs europeus.