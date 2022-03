Moustapha Cissé: de uma equipa de refugiados a goleador em Itália

O que estará na cabeça de um jovem de 16 anos, órfão, que muda de país e de continente? Sonhos, seguramente, mas acompanhados de uma necessidade imediata de sobrevivência. Moustapha Cissé era esse rapaz de 16 anos, a tentar escapar de uma vida difícil em Conacri, capital da Guiné, rumo a Salento, no sul de Itália, mesmo na ponta da “bota”. Pouco mais de dois anos depois, esse rapaz estreou-se a marcar pela Atalanta, na Série A, e esse golo que marcou valeu um triunfo à formação de Bérgamo. Cissé já fez mais do que sobreviver, usou o futebol como o seu ponto de fuga.

A história de Cissé já tinha um final feliz, mas o que ele fez no domingo deu-lhe outra dimensão. A Atalanta esteve em Bolonha para manter viva a sua luta por um lugar de Champions, mas o marcador estava bloqueado num 0-0. Limitado nas suas opções de ataque, Gian Piero Gasperini, que é um daqueles treinadores que gosta de arriscar, mandou entrar um jovem de 18 anos que tinha no banco, contratado há menos de um mês, com três jogos na “equipa Primavera” (sub-19) e sem qualquer minuto na Série A. Cissé entrou aos 65’ e, aos 82’, fez o 0-1 para a Atalanta, com um remate forte e colocado, de pé esquerdo, após receber a bola na grande área de Pasalic.

A Atalanta acabaria por ganhar esse jogo em Bolonha e manter-se bem dentro da corrida por um lugar nos quatro primeiros, mas a história que saiu desse jogo foi a do jovem avançado africano. Moustapha Elhadji Cissé foi um craque de impacto imediato para a Atalanta de Gasperini, mas também um autêntico conto de fadas, como se escreveu em toda a imprensa internacional. É que há menos de um mês, Cissé jogava numa equipa da oitava divisão italiana formada exclusivamente por refugiados de diferentes origens.

O “renascimento”

Cissé chegou a Salento aos 16 anos. Ia em busca da felicidade, como tantos outros que são obrigados a sair do país onde nasceram. Sem familiares próximos, o futebol foi um instrumento de integração e começou a jogar no ASD Rinascita Refugees, o “braço futebolístico” da Cooperativa Rinascita, uma organização de solidariedade social que ajuda a integração de imigrantes – ao longo dos anos têm sido criadas muitas equipas de futebol como esta em Itália, como o Koa Bosco ou o Afro-Napoli United.

Como contou Antonio Palma, presidente do ASD Rinascita, citado pelo jornal Gazzetta delo Sport, Cissé renasceu em Itália graças ao futebol. “Era um menino de 16 anos, desorientado, assustado. Não sabia o que fazer”, contou o presidente desta equipa criada em 2019 e que joga no equivalente ao oitavo escalão do futebol italiano. “Em pouco tempo, tornou-se um dos nossos melhores jogadores”, assinalou.

O jovem avançado entrou no radar da Atalanta, que o manteve debaixo de olho durante mais de um ano. Avançou para a sua contratação em Fevereiro do ano passado, tendo para isso de abrir um lugar de extra-comunitário nos seus quadros. A contratação foi oficializada a 22 de Fevereiro e Cissé foi de imediato utilizado na “equipa Primavera”. Logo na estreia, cinco dias depois, frente ao AC Milan, marcou dois num triunfo por 3-1, ficou a zeros no confronto com os sub-19 do Lecce, mas voltou a marcar o único golo frente à equipa de sub19 do Nápoles, num triunfo por 1-0.

Não demorou muito mais até Gasperini o pescar para a primeira equipa. Foi chamado para um embate com o Génova, mas não saiu do banco, voltou a ser aposta do experiente técnico italiano em Bolonha, desta vez com tempo de jogo. E Cissé respondeu com um magnífico e certeiro remate de pé esquerdo, de imediato rodeado por todos os seus companheiros. Este era um golo que daria uma vitória, mas que valia mais do que isso. Era o início do sonho para ele.

“Para além do talento, é um rapaz excepcional. Veio para Bérgamo, treinou-se connosco. É muito educado e é um exemplo, apesar da vida difícil que teve. É um miúdo maravilhoso, com vontade de aprender e marcou um golo de campeão”, diria no final do jogo Tulio Gritti, adjunto de Gasperini na Atalanta, salientando que nem todos têm a coragem de apostar num jovem talento desconhecido como Cissé: “É a história da Atalanta. O clube sempre acreditou na sua academia e tem sido assim nos últimos cinco, seis anos. Dizem que não há talento jovem no futebol italiano, mas há, desde que haja coragem de meter os jovens a jogar. Foi um golpe de mestre de Gasperini.”