Mais uma baixa na selecção: Anthony Lopes dá lugar a José Sá

É mais um contratempo para a selecção nacional na preparação do jogo com a Turquia, relativo ao play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo de futebol: o guarda-redes Anthony Lopes não está em condições de ajudar Portugal e foi já substituído na convocatória por José Sá.

O guarda-redes do Wolverhampton foi chamado por Fernando Santos nesta segunda-feira, depois de Anthony Lopes ter sido dado como “inapto”. “Fernando Santos convocou José Sá para o play-off de acesso ao Mundial 2022. O guarda-redes do Wolverhampton rende Anthony Lopes, que foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF”, escreveu o organismo, no site oficial.

O guarda-redes do Lyon protagoniza assim a terceira baixa na comitiva em menos de 48 horas. No dominfoi foi Rúben Neves, rendido por Vítor Ferreira, e já nesta segunda-feira Pepe teve um resultado positivo num teste à covid-19 e foi substituído por Tiago Djaló.

Inicialmente, Fernando Santos já tinha prescindido, por lesão, de Rúben Dias, Renato Sanches e Nélson Semedo, tendo iniciado nesta segunda-feira, com todas estas contingências, o trabalho de preparação para o embate de quinta-feira, no Estádio do Dragão, com a Turquia, nas meias-finais do play-off de acesso ao Qatar 2022.