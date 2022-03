Terça na TV: com a seca, pela estrada fora, de Paris a Santiago

CINEMA

Quase Famosos

Cinemundo, 21h10

O realizador e argumentista Cameron Crowe (oscarizado pelo melhor argumento original) recorda o glamour dos anos 1970 em tom autobiográfico, a partir da história de um adolescente que envereda pelo jornalismo musical à boleia da digressão de uma banda rock. Patrick Fugit, Philip Seymour Hoffman, Billy Crudup, Jason Lee, Kate Hudson e Frances McDormand (ambas nomeadas para a estatueta dourada de melhor actriz secundária) formam o núcleo central do elenco.

Três Cartazes à Beira da Estrada

Hollywood, 21h30

Foi um dos filmes-sensação de 2017. Concorreu a sete Óscares, ganhou dois (actriz principal para Frances McDormand e actor secundário para Sam Rockwell) e desencadeou acções de protesto semelhantes à que é retratada nesta história. McDormand é Mildred Hayes, mãe de uma adolescente brutalmente assassinada. Revoltada e inconformada com a falta de empenho da polícia, resolve erguer três cartazes que desafiam e apontam directamente o dedo às autoridades. É o início de uma batalha que vai envolver toda a comunidade. Também com Woody Harrelson, John Hawkes e Peter Dinklage no elenco, o filme tem argumento e realização de Martin McDonagh.

O Rei de Staten Island

TVCine Top, 21h30

Scott, de 24 anos, não trabalha, não estuda e ainda vive com a mãe. O pai, bombeiro, morreu num incêndio e Scott nunca superou a tragédia. Quando a mãe lhe diz ter uma relação amorosa com Ray, também ele bombeiro, desencadeia nele a mudança de que tanto precisava para assumir o leme da sua vida. Scott Carlin, Marisa Tomei, Bill Burr, Bel Powley, Maude Apatow, Steve Buscemi e Pete Davidson dão vida a esta comédia dramática dirigida por Judd Apatow.

Mad Max: Estrada da Fúria

Fox, 23h03

Tom Hardy, Charlize Theron e Nicholas Hoult integram o elenco deste thriller de acção em cenário pós-apocalíptico, carregado de adrenalina. O realizador George Miller retoma assim as aventuras da lendária personagem que apresentou em 1979, com Mad Max - As Motos da Morte, que encheu as salas de cinema e projectou Mel Gibson para o estrelato.

SÉRIE

The Good Doctor

AXN, 22h

Regressa, depois de um hiato, a quinta temporada da série norte-americana centrada nos desafios pessoais e profissionais de Shaun Murphy, um jovem médico-cirurgião no espectro do autismo e com síndrome de Savant (capacidade rara de absorver e memorizar conhecimento). Dá-lhe vida o actor Freddie Highmore (Charlie e a Fábrica de Chocolate, Bates Motel), nomeado para um Globo de Ouro por este papel.

DOCUMENTÁRIOS

A Grande Seca no Colorado

Discovery, 20h05

Este Dia Mundial da Água é assinalado com a emissão de um documentário que se foca num caso específico para ilustrar um problema global: a seca severa. Assinado por Rob Epstein, Jeffrey Friedman, Barbara Kopple, Jesse Moss e a dupla Alan e Susan Raymond, analisa a situação do estado norte-americano do Colorado nas suas causas e consequências, deixando também pistas de soluções.

Hôtel de Ville: Câmara Municipal de Paris

RTP2, 20h36

Estreia. À beira do Sena ergue-se um edifício que, não gozando da fama da Torre Eiffel e outros monumentos parisienses, é um ícone da cidade-luz. O Hôtel de Ville, que tem pelo menos o dobro da área da Casa Branca, não só alberga a Câmara Municipal (a maior da Europa) como é local de recepção a altos dignitários de todo o mundo – para não falar na riqueza arquitectónica e nos grandes acontecimentos presenciados pelos seus salões. Este documentário, realizado por Sandra Rude, oferece uma visita guiada aos seus sete quilómetros de corredores e mais de 600 quartos recheados de arte, história e curiosidades.

Santiago, Itália

RTP2, 23h45

Em 1973, no Chile, um golpe de Estado depôs Salvador Allende e instaurou no poder uma junta militar chefiada por Augusto Pinochet. A oposição a este regime foi largamente ajudada pela embaixada italiana em Santiago do Chile, que fez com que muitos opositores fossem extraditados para Itália. As histórias destas pessoas são documentadas nesta obra de Nanni Moretti, estreada em 2018.