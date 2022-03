Análise ao genoma em embriões in vitro indica risco de 12 doenças comuns

É caso para dizer que este estudo traz mais dúvidas do que certezas. Um artigo publicado esta segunda-feira na Nature Medicine conclui que será possível olhar para a sequência genética inteira e prever o risco de desenvolver 12 doenças comuns num embrião (in vitro) com uma precisão que pode ir até 99%. Porém, esta resposta da ciência coloca uma longa lista de novas perguntas e reforça outras tantas questões conhecidas sobre a eficácia e utilidade que uma ferramenta destas pode ter.