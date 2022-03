Marcelo lamenta que integração europeia se tenha feito sem “reforço do seu pilar de segurança e defesa”

O Presidente da República considerou esta segunda-feira que a invasão da Ucrânia pela Rússia foi o “maior abalo sistémico na segurança europeia desde o final da Guerra Fria”, não só por ter “enterrado a premissa da impossibilidade de uma guerra convencional entre Estados” na Europa e ter violado o Memorando de Budapeste de 1994 (que garantia a “independência e soberania da Ucrânia” em troca da sua desnuclearização), mas também “por ter revelado a fragilidade do modelo de integração europeia”.

Lamentou, em particular, que a integração se tenha feito “sem o necessário reforço do seu pilar de segurança e defesa, enquanto retaguarda vital ao sucesso da diplomacia”, bem como tenha deixado a descoberto a “vulnerabilidade energética europeia” face à Federação Russa. Falando na abertura de uma conferência da Fundação Calouste Gulbenkian sobre a invasão da Ucrânia, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que, “por tudo isto e muito mais”, estejamos hoje numa “corrida contra o tempo”.

“Precisamos, antes de mais, de encontrar o roteiro para o cessar-fogo permanente” e para “negociações eficazes, sérias”, com uma “mediação à altura e uma disponibilidade diferente da parte russa”, defendeu, criticando as “exigências” diárias que “inviabilizam soluções”. “Precisamos manter canais de diálogo com a Federação Russa ao mais alto nível de forma a influenciar as suas decisões, sem nunca vacilar sobre o entendimento que fazemos sobre as suas acções, penalizadoras da soberania ucraniana, da paz europeia e da economia russa”, sustentou ainda.

Nesse sentido, o chefe de Estado defendeu que a União Europeia precisa de reforçar “as capacidades europeias em áreas essenciais como a diversificação energética, a segurança alimentar, a logística comercial, a competitividade industrial e tecnológica e a articulação militar com a Aliança Atlântica”.

E aqui, chamou a atenção para “o que se impõe de resiliência, quer na aplicação de sanções, quer na manutenção da unidade para além das diversidades pré-existentes”, tanto dentro da UE, como face aos EUA e outros aliados, em particular o Reino Unido. “A manutenção destas “unidades é fundamental” e “particularmente sensível” para construir “uma solução duradoura para além dos micro-horizontes mais próximos”, afirmou, referindo-se às eleições que se avizinham em alguns países da Europa, como a França, e também nos EUA.

A guerra na Ucrânia, sustentou Marcelo, “é acima de tudo uma tragédia para o povo ucraniano” que exige “total solidariedade e prontidão nos vários níveis de resposta humanitária, mas também económica, política, diplomática e militar”. “Para assegurar o rápido final da guerra, evitando qualquer escalada indesejada e perigosíssima, tudo devemos fazer para que a diplomacia reconquiste o seu espaço e determine os termos futuros da paz na Europa, indissociável da paz no mundo”, sublinhou.

A mensagem pré-gravada do Presidente da República deu o mote para a conferência online que está a decorrer durante toda a tarde e que pode ser visionada no canal do Youtube da Fundação Calouste Gulbenkian e na sua página de Facebook.