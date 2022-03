Em Lisboa, abriu uma loja do cidadão dedicada aos jovens

O Espaço Cidadão Jovem disponibiliza uma série de serviços públicos com formato e linguagem adaptados aos jovens. Está localizado na Loja Ponto JA, nas instalações do IPDJ, no Parque das Nações, em Lisboa.

O primeiro Espaço Cidadão Jovem abre portas esta segunda-feira, 21 de Março, em Lisboa, disponibilizando um conjunto de serviços públicos identificados como “necessários e úteis” aos jovens, anunciou o Governo no domingo.

Este novo espaço de atendimento dedicado aos jovens vai funcionar na Loja Ponto JA do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em Lisboa, com o objectivo de disponibilizar um conjunto de serviços públicos com uma abordagem especialmente adaptada ao público jovem, refere um comunicado conjunto dos ministérios de Modernização do Estado e da Administração Pública e da Educação.

Lançado no âmbito de um protocolo de parceria entre a Agência para a Modernização Administrativa e o IPDJ, este espaço funciona numa lógica multicanal, integrando as valências e serviços disponibilizados nos Espaços Cidadão e nos postos da Rede Ponto JA, promovendo assim a proximidade com o público mais jovem.

“O objectivo é disponibilizar, num único balcão, os serviços públicos identificados como necessários e úteis às pessoas jovens, adequando a forma como estes são orientados e a informação é prestada, fazendo a devida adaptação às necessidades desta fase da vida”, refere o comunicado.

O primeiro espaço vai funcionar na Loja Ponto JA, nas instalações do IPDJ, no Parque das Nações, onde funciona também o Centro de Juventude de Lisboa, “que constitui um laboratório educacional para a promoção dos direitos humanos, da qualidade do trabalho com e para jovens e ponto focal para a inovação em desenvolvimento de políticas de juventude”, salientam os ministérios.

O espaço vai funcionar à segunda e sexta-feira, das 10h às 13h, e à terça, quarta e quinta-feira das 14h às 17h. Segundo o Governo, está prevista, para breve, a abertura de um outro Espaço Cidadão Jovem em Braga.

O Espaço Cidadão é um posto de atendimento digital assistido, que reúne serviços de diferentes entidades num único balcão, contando já com 795 postos de atendimento espalhados por todo o território nacional. Cada balcão disponibiliza um catálogo de serviços onde é possível, por exemplo, aderir à Chave Móvel Digital, renovar ou alterar a morada no Cartão de Cidadão, pedir um Certificado de Registo Criminal, revalidar a Carta de Condução, consultar e aceder ao Registo Predial, pagar o IMI, entre outros.

“O Espaço Cidadão Jovem vem assim reforçar a rede nacional, através da criação de novos postos de atendimento especialmente destinados à faixa etária mais jovem”, adianta o comunicado. Quanto à Rede Ponto JA, é um conjunto de espaços públicos destinados a jovens, que conta com 53 unidades localizadas nos serviços do IPDJ, em Associações Juvenis e em diversos Municípios.

Nestes espaços, os jovens podem, entre vários serviços, aderir a programas do IPDJ, agendar consultas no âmbito do programa de saúde juvenil Cuida-te+, desenvolver os seus próprios projectos e ter apoio no âmbito das candidaturas ao programa de incentivo ao arrendamento por jovens, Porta 65.