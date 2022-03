Pode Portugal prescindir do seu Ministério do Mar?

Deixar cair o Ministério do Mar constituiria um retrocesso efectivo na organização e gestão/governação do oceano a nível nacional e, não menos importante, promoveria uma irremediável descredibilização internacional de Portugal.

O novo mapa de Portugal que começou a ser distribuído nas escolas portuguesas em Abril de 2014 veio mostrar-nos que Portugal é Mar. Mais precisamente, considerando todos os fundos marinhos sob soberania ou jurisdição nacional, 97% (ou mesmo um pouco mais) da superfície do território nacional é Mar. Se integrarmos o volume da coluna de água, com cerca de 3,8 km de profundidade média na nossa zona económica exclusiva (entre as 12 e as 200 milhas náuticas), o espaço marítimo nacional em 3D - o “Mar Português”, como lhe chamou Fernando Pessoa - engloba cerca de metade do volume de água marinha da União Europeia. É muito mar! E é significativo à escala de todo o Atlântico - 4% - e mesmo do oceano global – 1%.