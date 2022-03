Cartas ao Director

Oportunidade para a China

A propósito do artigo de Jorge Almeida Fernandes no Ponto de Vista no PÚBLICO de 19 do corrente, penso poder existir outra hipótese de a China poder ganhar com a guerra na Ucrânia. No caso de vir a haver guerra entre os países do Ocidente e a Rússia, embora aqueles pudessem eventualmente sair vitoriosos, sairiam enfraquecidos do conflito. A China enviaria “forças de manutenção de paz” para o leste da Rússia. Depois iriam arranjando mais justificações para ir avançando para Oeste, por uma Sibéria, tão rica em recursos e espaço, de que eles tanto carecem. Eventualmente teríamos a fronteira da China nos Urais. Ou até mais perto...

José Augusto Cotta, Carcavelos

O PR em Moçambique. O Mundo também é África

O Senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está numa visita oficial de quatro dias a Moçambique que não poderia ser mais adiada. O Mundo também é África.

A Europa sendo o nosso espaço e que muito prezamos, já não é o centro do mundo, se bem que continuamos a ser um continente essencial.

A invasão armada e assassina de Putin sobre a Ucrânia é gravíssima. E está a acontecer aqui no nosso continente, quando imaginamos que não podia voltar a acontecer depois do que Hitler fez.

Está visto que nada irá parar a loucura de Putin que aporta abater a Ucrânia, matar muitas e muitas pessoas, criar muitos e muitos refugiados. Por certo todos, que não só Europeus, estaremos envolvidos em minimizar esta situação, em ajudar como podemos. E devemos recordar a História para evitar a cada 80 anos repetir chacinas, destruições, terror no nosso continente.

Posto isto, o senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está em visita oficial a Moçambique, e muito bem.

A solidariedade com Moçambique, com África, efectuada por um presidente Europeu é essencial para nos lembrar - dado estarmos todos fracos de memória – que África é um continente demasiado desprotegido e que tem sido espoliado pelos seus recursos naturais sendo marcado também pelo abandono da sua população.

População com pouco acesso à educação, à instrução, à cultura, ao desenvolvimento por todos os países, uma situação intencionalmente criada por colonizadores, nós incluídos.

O Presidente está neste momento a demonstrar que Moçambique existe, que as pessoas moçambicanas são tao humanas como nós europeus, como os Americanos e como qual qualquer pessoa em qualquer parte do Mundo.

Sendo a guerra na Ucrânia um momento de imensa e necessária preocupação para todo o Mundo, não devemos esquecer o resto do Mundo, que está em muitas localizações e conjunturas, muito pior que nós, ainda hoje.

A Küttner, Porto

Os Erros de Putin

Nada poderá compensar a tragédia e o sofrimento que se abateu sobre a martirizada Ucrânia. Independentemente do que vier a ser o desfecho da “operação militar especial” como hipocritamente Putin se refere à invasão da Ucrânia pelos seus exércitos, há derrotas que já averbou e com que seguramente não contava.

A recepção calorosa e de braços abertos pelos ucranianos aos “salvadores” russos, transformou-se numa resistência corajosa liderada por um estadista que poucos conheciam e seguramente ficará na história da Ucrânia e do mundo ocidental.

A operação relâmpago com que pensou tomar Kiev, prender ou assassinar Volodymyr Zelensky e nomear um presidente submisso e boçal como o bielorrusso Lukashenko, vai já há mais de três semanas e não se vê um fim à vista.

Em termos europeus, há muito que não se via uma tal unidade como a que se verificou na votação da resolução de condenação da Rússia no Parlamento Europeu. Das mais de sete centenas de deputados, apenas 13 votaram contra. Também no Conselho Europeu a unanimidade foi total. Sendo Putin um inimigo feroz da UE ao ponto de apoiar a extrema-direita anti-integração, a estúpida decisão de invadir a Ucrânia, fez talvez mais pela unidade dos seus membros que qualquer dos tratados já assinados com esse propósito!

Talvez assim os europeus acabem por entender, de uma vez por todas, a necessidade da integração europeia, como a viam os seus fundadores, enquanto instrumento não só de desenvolvimento, mas também de defesa de ameaças externas.

Hélder Pancadas, Sobreda