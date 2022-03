O barão do tempo

Como dizia Metternich, l’homme commence au baron . O legado de António Costa é o seu baronato sobre o tempo histórico, da pandemia e do pós-pandemia.

A possibilidade de uma legislatura reformista tem sido ventilada como a grande oportunidade de Costa para deixar um “legado”. Isso é possível, desejável até – mas muito improvável. Goste-se ou não, o legado de Costa já está consolidado. Para a posteridade, o costismo será lembrado porque se confunde com os tempos excepcionais que vivemos. Uma das consequências políticas do vírus – que a maioria absoluta corroborou – foi precisamente a de dispensar o primeiro-ministro de qualquer ímpeto reformista. O país precisa de reformas, mas a memória do costismo sobreviverá bem sem elas.