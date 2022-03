Avião com 132 pessoas a bordo cai na China

Um avião com 132 pessoas a bordo despenhou-se na China, esta segunda-feira. O Boeing 737, da China Eastern Airlines, caiu na região de Guangxi, confirmou a administração da aviação civil chinesa (CAAC)​. As equipas de salvamento já estão a caminho da área montanhosa onde o avião terá caído. O avião fazia a ligação entre Kunming e Guangzhou.

A televisão estatal chinesa informou que o avião teve um “acidente”, causando um fogo nas montanhas, e que o número de vítimas ainda não é conhecido e desconhece-se, para já, se há sobreviventes, segundo a Reuters.

Não há mais informações sobre a causa da queda do avião, uma aeronave 737-800 com seis anos, de acordo com o Flightradar24. A CAAC avançou que o avião perdeu contacto quando sobrevoava a cidade de Wuzhou. A bordo seguiam 123 passageiros e nove tripulantes.

O voo partiu da cidade de Kunming, no sudoeste da China, às 13h11 (5h11 em Portugal), mostram os dados do FlightRadar24. Uma hora depois, às 14h22 (6h22 em Portugal), quando estava a uma altitude de 3225 pés (cerca de 983 metros) e a uma velocidade de 696 quilómetros, o avião deixou de aparecer nos radares. Deveria aterrar em Guangzhou, na costa leste da China, às 15h05 (7h05 em Portugal).

A página da China Eastern Airlines foi colocada a preto e branco pouco depois de o avião se despenhar, algo que as companhias aéreas costumam fazer como sinal de respeito às supostas vítimas de um acidente aéreo.

Em 2018 e 2019, dois aviões do modelo 737 Max 8 da Boeing (um modelo diferente do do avião que se despenhou esta segunda-feira) tiveram dois acidentes graves, o que acabou por danificar a reputação da empresa e levantar dúvidas sobre a segurança do modelo.

Em Março, um voo da Ethiopian Airlines com 157 pessoas a bordo, 149 passageiros e oito tripulantes, despenhou-se a caminho de Nairóbi, a capital do Quénia. O Boeing 737 Max 8 tinha partido de Addis-Abeba, capital da Etiópia. Em Outubro de 2018, um avião Boeing 737 Max 8 despenhou-se com 189 pessoas a bordo no Mar de Java, num voo entre Jacarta e a maior cidade da ilha de Bangka, 450 quilómetros a Norte da capital da Indonésia.