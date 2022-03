Depois de Let it go, Amelia foi ao polaco Atlas Arena cantar A Ucrânia ainda não morreu

A menina ucraniana cujo vídeo a interpretar Let it go em russo se tornou viral, foi convidada a subir ao palco do Atlas Arena, em Lódz, Polónia, para cantar o hino do seu país.

Amellia Anisovych tem apenas 7 anos, mas conquistou o mundo quando, num mal iluminado bunker em Kiev, onde muitas pessoas se amontoavam para fugir dos ataques russos sobre a capital, começou a cantar a versão russa da canção Let it go (Já passou, interpretado em português por Ana Encarnação), um sucesso do filme da Disney Frozen: O Reino do Gelo (2013)​. Já este domingo, arrebatou a multidão presente no Atlas Arena, em Lódz, Polónia, quando subiu ao palco para cantar o Hino da Ucrânia: Chtche ne vmerla Ukraini (em português: A Ucrânia ainda não morreu).

A menina está na Polónia desde a segunda semana de Março, depois de ter conseguido fugir da Ucrânia com a avó e o irmão Misha, de 15 anos. Tanto a mãe como o pai de Amellia ficaram em Kiev: o pai, Roman Anisovych, por não poder sair do país e a mãe, Lilia, optou por ficar a defender o país como tantas outras mulheres.

Já para Amellia ficar não era uma opção: “A Amellia era um alvo”, disse a vice-presidente do Senado polaco, Malgorzata Gosiewska, à Televisão Polaca (TVP). “Ela tinha de fugir da vingança”, observou, explicando que “as crianças estão a ser mortas... A guerra de [Vladimir] Putin visa a população civil, crianças e aqueles que se erguem contra o mal.”

Depois de ter chegado em segurança ao país vizinho, Amellia foi entrevistada pela TVP, tendo confessado que adora cantar — e desenhar póneis. E explicou como se iniciou nas artes do canto: “O papá costumava pôr desenhos animados para eu ver e foi quando comecei a cantarolar”, recordou. Mas, ressalvou, não começou a cantar de um dia para o outro. “Tive aulas [de canto]. Não desatei logo a cantar todas essas canções.”

Foto DR/YouTube TVN

Sobre os pais, Amellia não sabe onde eles estão de momento, apenas que ficaram em Kiev. E, apesar de confessar as saudades, sabe que voltará a vê-los. “Afinal, eles são os meus pais.”

A sua performance do hino do seu país decorreu durante o concerto Juntos Com a Ucrânia, organizado para angariar fundos para a Acção Humanitária Polaca. O espectáculo, que atraiu mais de dez mil pessoas, foi transmitido para 50 países e contou com várias estrelas do país a apresentarem-se no concerto solidário, como Natalia Kukulska, Tomasz Zietek, Daria Zawialow e Marcin Wyrostek, aos quais se juntaram o grupo polaco-ucraniano Dagadana, o letão Igo ou a ucraniana Jerry Heil.