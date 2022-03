As pessoas vivem juntas, mas o equilíbrio é instável. O amor precisava de uma protecção civil que nos alertasse para os ventos fortes que podem obrigar os mais frágeis a ficar em casa. O amor devia ter avisos à navegação. A ondulação marítima é imprevisível com os corações: nunca sabemos o que nos é trazido ou levado. E o que fica.

Há agora demasiados nomes para sentimentos que não soubemos explicar. Arranjámos os nomes, mas isso não muda as pessoas. Arranjámos forma de falar daquilo que não percebemos, mas as pessoas mantêm-se indiferentes. Tantas vezes cruéis.

A pandemia foi mais honesta connosco do que muita gente ao longo de anos: deixou-nos sozinhos, mais sozinhos, mas avisou-nos. As pessoas teimam em não avisar. Vão-se embora um dia.

Do outro lado da rua, vês, anos depois, alguém que te pareceu importante, e lá está ela seguindo em cortejo com a família. Talvez já tenha acontecido a muitos de nós. As ruas têm uma vantagem: podes não as atravessar. E segues em frente. A vida vai contigo.

Talvez pelos enganos e desencontros que o passado me proporcionou, tornei-me muito sensível ao desamor dos outros. À ingenuidade. À vulnerabilidade.

Uma vez fui jantar com uma amiga que se tinha separado. Sabia que ela não escaparia às lágrimas, e eu temia não ser forte o suficiente para manter a voz firme. Quando hoje numa entrevista me perguntaram o que era a voz para mim, eu respondi: é a materialização do pensamento. Do meu. Ora o meu pensamento segue embrulhado nisso que sai em voz, logo, a voz trai-me se os pensamentos são tristes, se estão despidos de alegria.

A voz, temia eu, podia não aguentar firme até ao fim do jantar.

Quando ela chegou e olhou para mim, o nó que trazia dentro dela desfez-se de imediato, e eu só tive tempo de me sentar. Devia ter sido outra, devia ter-me rido de mim própria, de a roupa me apertar e nada me ficar bem, podia desviar a dor dela para o ridículo que estava em mim, mas não consegui. Em vez de me rir de mim própria e de a puxar para o meu riso, chorei com ela. Há alturas em que as lágrimas nos aproximam e podem ser só por uma história de amor onde uma das pessoas nunca conseguiu dizer “amo-te”.

Vieram depois as ementas, já de cara enxuta. A seguir comemos e brindámos. As lágrimas foram só uma entrada.

As pessoas vivem juntas, mas o equilíbrio é instável. O amor precisava de uma protecção civil que nos alertasse para os ventos fortes que podem obrigar os mais frágeis a ficar em casa. O amor devia ter avisos à navegação. A ondulação marítima é imprevisível com os corações: nunca sabemos o que nos é trazido ou levado. E o que fica.

Naquele jantar, que não esquecerei, também eu fiz a minha catarse. Muitas vezes precisamos dos outros para a fazer. Por isso é que choramos nos filmes, com os livros, a ouvir repetidamente a mesma canção. Nós, sem querermos pensar demasiado numa dor, adiando-a muitas vezes para depois, desabamos antes de o pão chegar à mesa. Nem o vinho estava escolhido.

O jantar trazia um remate de uma relação. A pessoa que ali estava à minha frente nunca tinha ouvido esse verbo tão maldito como salvífico que é o do amor. O verbo que o arma. Que nos desarma depois em qualquer circunstância.

Dizer “amo-te” pode ser assim tão difícil? Se dormimos na mesma cama, se fazemos planos para depois?

O que não nos vem à boca é porque não sai do coração?

Despedimo-nos com um abraço e eu fui para casa a processar o desamor alheio que um dia também já foi o meu.

Há uma coisa insuportável que quando somos novos não queremos ouvir: “Isso passa, isso vai passar.” Nós queremos mesmo ter direito a essa dor que nunca mais vai ser ultrapassada. Até ao dia em que alguém nos volta a iluminar qualquer coisa mais do que a cara. Em que uma luz que nunca ninguém percebeu muito bem onde se acende volta a invadir-nos e ficamos quase incandescentes.

Uma pessoa apaixonada brilha no escuro. É fácil apagarmo-nos quando tudo termina.

Eu queria ter dito à minha amiga que ia tudo passar, mas não me atrevi. Deixei-a ter direito à dor própria. À própria dor. Imprópria na verdade, mas necessária. Tão necessária que eu fui buscar as minhas do passado.

Pouco tempo depois, a minha amiga encontrou outro amor. Um amor que se conjugou para ela voltar a ser feliz.

Quando as pessoas se vão embora sem aviso, devemos seguir em frente do nosso lado da rua, sem a tentação de a querer atravessar.

A protecção civil do amor ainda não está capacitada para nos avisar sobre as surpresas boas que acontecem.

Muitas vezes o vento sopra a nosso favor.