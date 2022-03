UEFA permite inscrição de dois jogadores vindos da Ucrânia e Rússia

Os clubes que vão disputar os restantes jogos das competições europeias, incluindo Benfica e Sporting de Braga, vão poder inscrever dois novos futebolistas, mas só caso estes tenham estado ligados a clubes russos ou ucranianos, anunciou a UEFA.

“O Comité Executivo da UEFA decidiu incluir uma cláusula que permite aos clubes inscreverem um máximo de dois jogadores adicionais, que antes tenham sido inscritos por clubes da federação russa ou da federação ucraniana e cujos contratos tenham sido suspensos de acordo com o Anexo 7 do Estatuto e Transferência de Jogadores da FIFA”, lê-se numa nota publicada no site oficial do organismo.

Com estas condições, os emblemas que estão ainda em prova na Liga dos Campeões, como é o caso do Benfica, na Liga Europa, em que está o Sporting de Braga, e na Liga Conferência Europa poderão inscrever dois novos jogadores até às 23h do dia 1 de Abril.

O mesmo acontece com os clubes que estão na Champions feminina, embora a data limite seja de 7 de Abril.

Na semana passada, a FIFA abriu um período especial de transferências de futebolistas até 7 de Abril, para permitir que os jogadores estrangeiros na Rússia e jogadores na Ucrânia (estrangeiros ou ucranianos autorizados a deixar o país) possam continuar as respectivas carreiras.