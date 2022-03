O sonho americano do menino Taylor, que chora facilmente

Quando Andre Agassi conquistou o título no BNP Paribas Open, em 2001, não havia ninguém que pudesse prever que o próximo americano a erguer o troféu tinha então… três anos. E vários foram os compatriotas de Agassi que chegaram à final, mas sem sucesso: James Blake, Mardy Fish, Andy Roddick e John Isner, o último a tentar, em 2012. A proeza estava reservada para Taylor Fritz que, aos 24 anos, se sagrou campeão no Indian Wells Tennis Garden, no deserto da Califórnia, a 100 km de sua casa, perto de San Diego. Uma vitória sobre o favorito Rafael Nadal, por 6-3, 7-6 (7/5), colocou fim ao maior jejum de campeões locais na história dos 11 torneios que se realizam nos EUA. E confirmou Fritz como mais sólido activo do ténis americano.