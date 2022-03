Mundial 2022: covid-19 afasta Pepe da selecção

Tiago Djaló, defesa do Lille, foi promovido dos sub-21 para a equipa principal, que defrontará a Turquia, no Estádio do Dragão.

O defesa do Lille Tiago Djaló foi convocado pelo seleccionador português, Fernando Santos, para o play-off de qualificação para o Mundial 2022, substituindo Pepe, que está infectado com covid-19.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informa que Pepe teve um teste positivo à covid-19 e cumprirá os dias de isolamento previstos” e que Fernando Santos convocou o estreante Tiago Djaló, “que estava ao serviço da selecção nacional sub-21”.

Pepe é a segunda baixa nos convocados, depois da substituição do lesionado Rúben Neves pelo também estreante Vítor Ferreira, sendo que, inicialmente, Fernando Santos já tinha prescindido, por lesão, de Rúben Dias, Renato Sanches e Nélson Semedo.

A selecção portuguesa cumpre esta tarde o primeiro treino do estágio, na Cidade do Futebol, em Oeiras, tendo em vista o jogo frente à Turquia, na quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

Caso vença este embate, Portugal vai disputar a final do caminho C do play-off de qualificação para o Mundial 2022, no dia 29, frente ao vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte.

Portugal precisa de vencer os dois encontros para chegar à fase final do Mundial 2022, sendo que, se isso não acontecer, falhará a primeira grande competição no século XXI, depois de 11 presenças consecutivas.