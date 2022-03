Dormindo com uma estrela de cinema

A aproximar-se dos 30 anos, Jessie é uma neo-zelandesa que vive em Londres com uma colega de casa e a quem a vida não corre particularmente bem, mas não está muito mal com isso. Tem dois empregos, um como ama de crianças, outro num cinema, e não parece que a coisa há-de melhorar. Numa festa de fim-de-ano, bêbeda, conhece e dorme com Tom Kapoor, um estranho. Quando acorda no dia seguinte, descobre que ele é uma estrela de cinema, uma conclusão a que não tinha conseguido chegar durante a noite.