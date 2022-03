Segunda na TV: a caminho dos Óscares com Mr. Selfridge e os Médici sob a cidade

CINEMA

Ray

Cinemundo, 18h35

Biopic de Taylor Hackford sobre a vida extraordinária do músico Ray Charles, que nasceu numa pobre cidade da Geórgia, ficando cego muito novo, e que revolucionou a música soul, incorporando nela o gospel, o country e o jazz. Ray traça o seu percurso até se tornar um dos músicos mais conhecidos do mundo. A encarná-lo está Jamie Foxx, no papel que lhe valeu o Óscar de melhor actor. Assim começa o especial Semana dos Óscares, que exibe diariamente, até domingo, sessões triplas de filmes oscarizados. Hoje, também estão em cartaz Blue Jasmine (às 21h10) e O Caçador (22h50).

Era Uma Vez em… Hollywood

AXN Movies, 21h10

Nona longa-metragem de Quentin Tarantino. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) é um actor de westerns televisivos que, em 1969, chega a Hollywood decidido a reavivar a carreira, juntamente com o seu duplo e amigo de longa data Cliff Booth (Brad Pitt, numa interpretação galardoada com o Óscar de melhor actor secundário). Além de se cruzarem com grandes personalidades do cinema, vão presenciar eventos que marcaram uma época.

Vice

Hollywood, 21h30

Escrito e realizado por Adam McKay, e protagonizado por Christian Bale, é um filme biográfico sobre o percurso pessoal e político de Dick Cheney, o poderoso vice-presidente dos EUA que ocupou o cargo nos anos de governação de George W. Bush. Nomeado para oito Óscares, acabaria por ganhar um, pela caracterização. Vice inaugura uma semana em que o canal, em jeito de contagem decrescente para a cerimónia de atribuição dos Óscares, preenche todos os serões, até domingo, com obras premiadas pela Academia de Hollywood.

The House That Jack Built - A Casa de Jack

RTP2, 23h30

Jack é um norte-americano altamente inteligente que, nos anos 1970, decide canalizar o seu intelecto para o assassínio em série. Este filme sombrio de Lars Von Trier mostra-nos a perspectiva do homicida sobre os seus crimes, que considera obras de arte, ao longo de 12 anos. Matt Dillon surge à frente de um elenco em que também figuram nomes como Bruno Ganz, Uma Thurman, Riley Keough ou Jeremy Davies.

SÉRIES

Mr. Selfridge

RTP2, 11h59

Chega à RTP2 a série de época em que Jeremy Piven dá vida ao génio das vendas a retalho Harry Gordon Selfridge. Assinada por Andrew Davies, adapta ao pequeno ecrã a biografia que Lindy Woodhead escreveu sobre o fundador dos armazéns londrinos.

Os Médici: Senhores de Florença

RTP1, 23h42

O domínio da família Médici durou quase três séculos e marcou a Itália renascentista, mesmo contra todas as vicissitudes: a peste, as inimizades com outras famílias, o período de exílio... Esta obra de ficção, com Dustin Hoffman e Richard Madden, conta a história do banco mais antigo do mundo e de como os Médici foram patronos das artes e das letras.

DOCUMENTÁRIOS

Oliver Stone Entrevista Putin

TVCine Edition, 13h25

Resultante de uma série de entrevistas feitas, entre 2015 e 2017, pelo oscarizado realizador Oliver Stone ao presidente russo Vladimir Putin, aborda as relações entre Moscovo e Washington D.C., mas também a postura face à Ucrânia. À medida que Putin revela, na primeira pessoa, as suas perspectivas e estratégias, vai-se desenhando um retrato pessoal que vai da sua infância até ao lugar de poder que ocupa na actualidade. O documentário desenvolve-se em quatro partes. As duas primeiras vão para o hoje; as restantes, amanhã.

Os Esgotos de Paris

RTP2, 20h38

Estreia. A ideia de descer aos esgotos de uma grande cidade pode não parecer apelativa à primeira abordagem. Mas, no caso de Paris, transforma-se numa fascinante lição de história e engenharia que corre sob a cidade, ao longo dos quase 2.600 quilómetros. As características, as curiosidades e os mistérios do intrincado labirinto subterrâneo, com os seus túneis e galerias, são revelados nesta visita documentada por Sarah Laîne.

Undercover Underage

ID, 22h

Estreia. Seis episódios, debitados à segunda-feira, seguem a investigação feita pela activista de uma organização de combate o abuso sexual online, à medida que ela se faz passar uma menor, com o objectivo de detectar predadores.