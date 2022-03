Inéditos de Adília Lopes no Dia Mundial da Poesia

Quando andava na Faculdade de Ciências, estudava astronomia, as leis de Kepler, mas não andava de noite a ver as estrelas e a Lua.

Quando andava na Faculdade de Letras, estudava a cantiga de amigo “Bailemos nós já todas tres, ai amigas,/ so aquestas avelaneiras frolidas”, mas não dansava.

A minha vida estava errada. Mas estudar foi bom.

*****

Muitos anos dourados

Não quero morrer, quero brincar. Estou contente, deixo-me estar acordada.

*****

Este mundo está muito mal feito. Tem as melhores coisas. Mas as más são tão más que pesam mais do que as boas. Não devia haver o sofrimento. O pior de tudo é o sofrimento e a morte dos queridos.

Um bule com uma rosa de cerâmica dentro consola um bocadinho, dá alento. Mas para as coisas muito tristes não há consolação, há revolta.