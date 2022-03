Um inédito de José Tolentino de Mendonça no Dia Mundial da Poesia

Recomeçar a história do mundo

As palavras são legíveis numa face, ilegíveis noutra

nenhuma das nossas frases sozinha quer dizer alguma coisa

o aparecer do mundo não se dá na transmissão de um significado

que se altera mas no movimento desapropriador, na passagem

outras espécies ouvem outros sons, veem outras cores

semeiam com a semente uma chama

um nome ilimitado exposto ao risco da perda

e aos seus arranjos recíprocos

onde a mais alta força se combina com a fragilidade extrema

e essa é a língua matinal do pensamento

nós porém iludidos cremos ainda na redução

como se fosse a redução toda a ciência possível

Não se trata de saber o que é

cheio de passado para colorir o presente

o destino revela-se surpreendente ainda

devemos antes interrogar a inocência

a sua mão de dedos mutilados sobre a parede:

será uma folha intacta menos folha do que uma folha devorada?

não haverá outras hipóteses para o fotograma das formas

e mil modos inéditos de amotinar a vida?

se fizéssemos um registo integral, camada a camada,

se parássemos a escutar uma única e solitária voz humana

no seu esplendor secreto, na sua incandescência, no seu dilúvio mais recuado

recomeçaríamos a história do mundo

Só o ato de se desnudar cumpre a mutação

pois crê no prodígio

e procura-o