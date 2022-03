Relação manda repetir julgamento de tráfico de pessoas cuja decisão devolvia 7,5 milhões a condenados

No fim de um julgamento de crimes de exploração laboral em propriedades agrícolas do Alentejo, em Dezembro de 2020, oito dos dez acusados acabariam condenados pelo auxílio à imigração ilegal mas absolvidos de tráfico de pessoas e de associação criminosa. Um foi condenado a uma pena de quase cinco anos de prisão efectiva e cinco beneficiaram de penas suspensas. Também as duas empresas por eles criadas foram condenadas a pagar multas. A decisão do Tribunal de Beja permitia aos arguidos recuperar os valores – de bens como imóveis ou viaturas e de contas bancárias que tinham sido arrestadas durante a investigação.