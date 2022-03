A justiça deixou o neonazi Machado ir em “missão humanitária” para a Ucrânia

Há dias, no Washington Post, Rita Katz, a directora executiva do SITE, um órgão de monitorização e análise do terrorismo, escrevia que “os neonazis estão a explorar a guerra da Ucrânia para os seus próprios objectivos”.

Há uma série britânica fabulosa que se chama Foyle’s War, passada durante a Segunda Guerra em Hastings, uma cidade na costa sudeste da Inglaterra. A tradução literal é “A guerra de Foyle” e Foyle é um polícia que investiga crimes que vão acontecendo enquanto decorre a guerra, a maioria deles com ligação directa à guerra.

Num dos episódios, um jovem pescador é suspeito de assassínio. O pai do rapaz pede a Foyle que não o prenda imediatamente – e que o deixe primeiro ir com ele, no seu pequeno barco, buscar militares a Dunquerque. Foyle deixa. O jovem regressa a Hastings morto. (No fim, vem-se a provar que não era o assassino).

Lembrei-me deste episódio de Foyle’s War depois da juíza Catarina Vasco Pires ter decidido que o neonazi Mário Machado devia deixar de prestar contas ao Estado português (que ao decidir aplicar-lhe a medida de Termo de Identidade e Residência quer efectivamente saber onde ele está e “controlá-lo” através de apresentações periódicas) para ir combater na Ucrânia “considerando a situação humanitária vivida” naquele país.

Será que a juíza sabe exactamente quem é Mário Machado e o seu currículo, a começar pelo envolvimento na morte de Alcindo Monteiro? Não me admirava que não soubesse - e estivesse a olhar para o nazi Machado com a candura de quem vê o episódio da série britânica, em que o jovem suspeito de Hastings é autorizado por Foyle a não se apresentar à polícia antes da operação Dínamo acabar.

O problema da juíza é que deve estar tão emocionada com a resistência de Zelesnkii e dos ucranianos – e eu também estou e só poderia estar – que provavelmente não sabe que neonazis em todo o mundo estão a oferecer-se como voluntários para a guerra da Ucrânia, com objectivos opostos àqueles que a União Europeia e milhares de pessoas comuns, nomeadamente cidadãos russos, têm ao apoiar as forças ucranianas contra o exército de Putin.

Há dias, no Washington Post, Rita Katz, a directora executiva do SITE, um órgão de monitorização e análise do terrorismo, escrevia um texto com o título “Os neonazis estão a explorar a guerra da Ucrânia para os seus próprios objectivos”. Segundo Rita Katz, “o objectivo [dos neonazis] não é defender a Ucrânia que conhecemos – uma sociedade democrática e multiétnica liderada por um presidente judeu. Muitos neonazis olham para esta nova guerra como um lugar onde podem exercer as suas fantasias violentas”. Mais: “Para alguns, o objectivo que os leva a entrar no conflito é uma visão partilhada de um estado ultranacionalista” e a guerra da Ucrânia “é vista como uma oportunidade de ouro para atingir este objectivo e exportá-lo para o mundo”. Outros, ainda, querem combater “os comunistas” russos, como se ainda houvesse União Soviética e Putin fosse comunista. Segundo Katz, estes militantes estão a ser recrutados pelo batalhão Azov, uma milícia de extrema-direita ultra-nacionalista que foi integrada em 2014 no exército ucraniano e cuja existência serviu a Putin para anunciar o argumento falacioso de ter como objectivo “desnazificar a Ucrânia”.

Na realidade, haverá mais neonazis na Rússia do que na Ucrânia, onde a representação parlamentar do partido de extrema-direita é residual - apenas um deputado. O SITE notou um aumento da presença online de extremistas desde o início da guerra da Ucrânia e a directora executiva diz que “entre as centenas de indivíduos que anunciaram a sua intenção de se juntar ao batalhão Azov nas recentes semanas estão vários neonazis conhecidos”.

O Estado português permitiu que um “neonazi conhecido”, agora acusado de posse ilegal de arma, fosse pegar em armas para treinar “as suas fantasias violentas”, citando Katz. E não tem vergonha de lhe chamar “missão humanitária”.