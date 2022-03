“Os falsos defensores das democracias ocidentais”

Uma parte do conteúdo do texto com o título em epígrafe da autoria de Carmo Afonso (CA), no PÚBLICO de 18 de Março, é mais um exemplo tendencioso e distorcido de CA, que, provavelmente, não se dá conta, acabando por, sem se aperceber, “caucionar” e “compreender” a atitude do ditador Putin ao invadir a Ucrânia. A jovem advogada escreve: “A recusa de grande parte dos europeus em aceitar que se faça uma contextualização de guerra, que se apontem falhas da governação ucraniana, que se diga que existe ali um problema de extrema-direita (…) mostra que continuamos com pés de barro”. Mas que interessa “contextualizar”, que tem a ver a existência de “um problema da extrema-direita na Ucrânia” que justifique a invasão deste país soberano e independente? Aliás, Putin diz, mentindo, que quer “desnazificar” a Ucrânia… Toda a Europa tem problemas com as extremas-direitas e as extremas-esquerdas e as democracias liberais têm lidado com esses problemas conforme sabem e podem. Muito solerte, CA acaba por, paradoxalmente, “justificar” a intervenção de Putin. Em vez de ir ao essencial condenando veementemente a carnificina na Ucrânia, CA fica pelo acessório. Para a jovem causídica “existe na Ucrânia um problema de extrema-direita” (por isso a Ucrânia pôs-se a jeito, não é?). E não existem problemas com as extremas-direitas na Itália, na Espanha ou na Alemanha?

António Cândido Miguéis, Vila Real

O regresso dos negacionistas

​Depois dos negacionistas do Holocausto e dos negacionistas das alterações climáticas, da teoria da ligação entre os efeitos da rede 5G e a covid, da conspiração das vacinas com chip localizador, surgem agora os negacionistas da guerra na Ucrânia. A sua cegueira ideológica radical transforma o leste europeu numa espécie de filme “Matrix” onde tudo é uma ilusão e propaganda anti-Rússia. No conforto das suas casas, acham que as cidades cercadas sem acesso a água, electricidade ou gás, debaixo de temperaturas negativas, sem comida e medicamentos é desinformação. Um povo trucidado pelos bombardeamentos às suas casas, hospitais e maternidades só pode ser manipulação, os disparos sobre corredores humanitários são criação da imaginação. No fundo, a culpa da “operação especial” é da NATO, da União Europeia, dos americanos, das elites, dos globalistas. Relativizam a violência da Rússia sobre a Ucrânia, justificam estes crimes com outros crimes no passado usando da “boa consciência moral de esquerda”, consideram o assassinato de jornalistas e o envenenamento de adversários políticos como fake news.

Estes negacionistas são iguais à extrema-direita europeia de Le Pen, Salvini, adoram Trump e Bolsonaro, não condenam esta invasão porque apoiam um autocrata conservador disfarçado de nacionalista eslavo.

Emanuel Caetano, Ermesinde

O bom, o mau e o vilão

Identifico-me com a crónica de Paula Teixeira da Cruz publicada pelo PÚBLICO a 16 de Março. Tal como ela, parto de uma base essencial: a invasão da Ucrânia pela Rússia é bárbara e injustificável. E, atenção, não acrescento um “mas” para justificar o que não tem justificação.

Dito isto, o editorial de Manuel Carvalho na mesma edição do jornal, sugerindo que a UE deva “compensar” a Ucrânia com a integração, me parece destituído de racionalidade. Volodomir Zelenskii é uma extraordinária máquina de propaganda (potenciada por toda a comunicação europeia e norte-americana), com a qual a Rússia nunca pensou ter de lidar. Depois do aplauso emotivo no Parlamento britânico, foi agora a vez do Congresso dos EUA receber de pé o discurso do presidente da Ucrânia. Discurso no qual revela estar a “lutar pelos valores da Europa e do mundo” e apela ao mais natural instinto dos norte-americanos dizendo que estamos a viver “a maior guerra desde a II Guerra Mundial”, evocando Pearl Harbour e o 11 de Setembro. Nem esta é a maior guerra desde 1939-1945 nem aquele país se rege pelos valores europeus. Até à invasão russa, a Ucrânia pontuava bem alto nos índices de corrupção e limitação de liberdades. Passou, desde então a ser um país idóneo, passível de ser integrado na UE? Já se esqueceram da Polónia e Hungria, até há pouco vistas como, no mínimo, “problemáticas” pela UE e, num ápice, agora transformadas em nações samaritanas? Haja memória, por favor.

Luis Lopes, Gafanha da Nazaré

​Em águas de bacalhau

Custa a acreditar que Mariana Mortágua não soubesse que ao optar pelo regime de exclusividade parlamentar estava impossibilitada de ser remunerada pela participação no programa Linha Vermelha, da SIC Notícias. Além de ter passado a “linha vermelha” da campanha de ética que tanto a caracteriza, pode-se dizer que no melhor pano cai a nódoa. Fica tudo em águas de bacalhau com a devolução do montante indevidamente recebido.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim