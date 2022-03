Espanha sela reconciliação com Marrocos e abre crise com Argélia

Marrocos acaba de conseguir de Pedro Sánchez o maior apoio à sua política para o Sara Ocidental desde que Donald Trump reconheceu a soberania marroquina sobre a região que as Nações Unidas consideram “um território não autónomo pendente de descolonização”, em Dezembro de 2020. Ao considerar que o plano marroquino de autonomia para o Sara é “a base mais séria, realista e credível para a resolução do diferendo” entre a monarquia e a população sarauí, o primeiro-ministro conseguiu encerrar a crise com Rabat e, acredita, assegurar que os marroquinos voltam a controlar “os fluxos migratórios no Atlântico e no Mediterrâneo” – resta saber se antecipou os custos e os riscos.