Santiago Bernabéu rendido ao Barcelona de Xavi

O título, com quase toda a certeza, será do Real Madrid no final da temporada. No entanto, o recado ficou dado para a próxima época: com Xavi no comando, o Barcelona recuperou o orgulho “culé” e a qualidade “blaugrana”.

Com 15 pontos de vantagem sobre os catalães e dez sobre o vice-líder Sevilha, que empatou nesta jornada em casa, os madridistas receberam o crónico rival num bom momento – cinco vitórias consecutivas -, mas o Santiago Bernabéu acabou rendido ao Barcelona. Com Pierre Aubameyang a confirmar-se como reforço de luxo – sete jogos e sete golos para o gabonês -, os catalães golearam no clássico (4-0) e saíram de Madrid com a auto-estima em alta.

Pouco depois de o Sevilha empatar no Ramón Sánchez Pizjuán com a Real Sociedad, o Real Madrid iniciou o clássico do futebol espanhol com a possibilidade de entrar para as últimas oito jornadas com 12 pontos de vantagem sobre o principal perseguidor, mas a cómoda vantagem madridistas acabou por ser um trunfo do Barcelona.

Com o orgulho catalão em jogo, a equipa de Xavi aguentou nos momentos iniciais uma ligeira supremacia do Real, partindo depois para uma exibição de qualidade. Dominando quase por completo, o Barcelona colocou-se a vencer aos 29’, com um golo de Aubameyang, e, nove minutos depois, Ronald Araújo fez o 0-2.

Sem o lesionado Benzema, os jogadores do Real pareceram sempre perdidos em campo e, apenas dois minutos após o intervalo, Ferrán Torres fez o terceiro golo dos catalães e praticamente acabou com o jogo.

No descanso, Ancelotti tinha tentado reagir trocando Kroos e Carvajal por Camavinga e Mariano Díaz, mas, aos 53’, o Barcelona já estava a golear, com o bis de Aubameyang, que fechou o marcador num contundente 4-0 para o Barcelona.