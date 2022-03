Portugal supera Suíça e avança no play-off de qualificação para o Mundial

A selecção portuguesa de andebol qualificou-se para a final do play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2023, ao vencer novamente a Suíça, por 33-28.

Três dias depois de bater a selecção helvética por sete golos (33-26), em Guimarães, a equipa das “quinas”, que já vencia ao intervalo por 17-13, confirmou o triunfo na eliminatória e marcou encontrou com os Países Baixos, num embate a duas mãos, em 13 ou 14 e 16 e 17 de Abril.

A 28.ª edição do Campeonato do Mundo de andebol vai ser disputada entre 12 e 29 de Janeiro de 2023, na Polónia e na Suécia.

Portugal procura a quinta presença no Mundial, a segunda consecutiva, depois do 10.º lugar em 2021, no Egipto. Antes, esteve presente no campeonato que organizou em 2003, quando terminou no 12.º lugar e superou os registos de 1997, no Japão (19.º lugar), e 2001, em França (16.º).