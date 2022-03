Miguel Oliveira vence à chuva o Grande Prémio da Indonésia

O português Miguel Oliveira (KTM) venceu este domingo o Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, a segunda corrida desta temporada do Mundial de motociclismo de velocidade.

A corrida foi encurtada em sete voltas devido à chuva que se fez sentir em Mandalika, na primeira prova realizada neste circuito. Miguel Oliveira concluiu as 20 voltas efectuadas com a pista molhada 2,205 segundos à frente do francês Fábio Quartararo, piloto da Yamaha actual campeão do mundo, e do também francês Johann Zarco, da Ducati (a 3,158 segundos).

O piloto natural de Almada começou na sétima posição, na terceira fila da grelha de partida, com um grande arranque que o permitiu saltar de imediato ao segundo lugar e depois liderar a corrida logo na primeira volta.

A 16 voltas do fim, depois de ultrapassado pelo australiano Jack Miller, da Ducati, o português atacou e recuperou o primeiro posto, que não voltaria a perder até ao fim da prova.

A vitória deste domingo é a melhor resposta ao arranque em falso na semana passada, com uma queda no Grande Prémio do Catar que obrigou o piloto da KTM a abandonar a prova inaugural desta temporada.

Nas entrevistas rápidas antes de subir ao pódio, Miguel Oliveira descreveu a vitória como “uma montanha-russa” de emoções.

“O início foi perfeito, mas à chuva é sempre difícil saber quais os limites. Segui o Jack [Miller] nas primeiras voltas, mas, quando percebi que estava mais rápido, passei para a frente. A partir daí, tentei focar-me em dar o máximo nas cinco voltas seguintes. Depois, tentei gerir a vantagem”, explicou. O piloto acrescentou ainda que “os últimos dois meses não foram fáceis”, pelo que “regressar com esta vitória incrível é muito emotivo”.

“Tinha prometido à minha filha regressar da Indonésia com um troféu e aqui está”, disse o português, que dedicou o triunfo a um dos funcionários do hotel em que está hospedado na Indonésia. “Apoiou-me durante todo o fim-de-semana e tinha-lhe prometido que, se subisse ao pódio, lho dedicava”.

Este é o quarto triunfo de Miguel Oliveira na principal categoria de motociclismo de velocidade. A primeira foi em Agosto de 2020 no Grande Prémio da Estíria, na Áustria. Nessa mesma temporada, dominou o Grande Prémio do Algarve, numa corrida em que esteve na liderança do início ao fim. A terceira vitória em MotoGP surgiu na temporada passada, no Grande Prémio da Catalunha.