Gil Vicente empata frente ao Marítimo e falha “assalto” ao quarto lugar

Equipa treinada por Ricardo Soares não conseguiu materializar o seu domínio no jogo. Marítimo adiantou-se no marcador aos 39’ e gilistas empataram aos 45+5’.

Gil Vicente e Marítimo não foram além de um empate a uma bola, este domingo em Barcelos, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga. Com o empate, o Gil Vicente perde uma oportunidade para poder segurar o quarto lugar: os gilistas estão provisoriamente empatados na classificação com o Sp. Braga, ambos com 46 pontos, mas os “arsenalistas” podem voltar a alargar a vantagem ainda este domingo, caso somem pontos na deslocação a Portimão.

Já o Marítimo desperdiçou pontos importantes na luta pelo quinto lugar: os insulares somam agora 33 pontos, permanecendo a três do V. Guimarães (actual quinto classificado) e ficando a um do Estoril. Os estorilistas têm menos um jogo do que o Marítimo, jogando frente ao Benfica a partir das 18h.

O Gil Vicente entrou melhor na partida no Municipal de Barcelos, mas foram os insulares a inaugurarem o marcador, com um golo apontado aos 39’. O cruzamento de Guitane na ala direita encontrou Joel livre de marcação no coração da área gilista. O cabeceamento do camaronês, colocado e forte, não deu qualquer hipótese ao guarda-redes gilista. Dez minutos antes, o avançado já tinha abanado as redes defendidas por Frelih, mas o golo seria anulado por fora-de-jogo.

Os dois minutos de descontos dados pelo árbitro estavam prestes a esgotar-se no cronómetro, quando o videoárbitro sinalizou um lance duvidoso na área do Marítimo. Analisadas as imagens, foi identificada uma mão na bola de Cláudio Winck à entrada da área do Marítimo. O Gil Vicente dispunha, assim, de uma oportunidade soberana para levar a partida empatada para o intervalo. Paulo Victor ainda defendeu o primeiro remate de Samuel Lino, mas, na recarga, o avançado gilista confirmou o golo aos 45+5’.

Os “galos” entraram na segunda parte com a intenção clara de impediram a repetição do filme da primeira parte e assegurarem vantagem no marcador. Somaram-se várias oportunidades nos minutos iniciais, com Léautey, Samuel Lino e Fran Navarro a darem trabalho a Paulo Victor, que se mostrou seguro entre os postes e nas saídas aos cruzamentos.

Do lado do Marítimo, as aproximações faziam-se sobretudo através de bola parada. Henrique Rafael, que entrou para o lugar de Miguel Sousa aos 58’, procurou ser excepção à regra. Acrescentando velocidade ao ataque insular, foi nele que o Marítimo ancorou a resposta às perdas de bola adversárias. Os cruzamentos e iniciativas individuais do avançado, contudo, não resultariam em ocasiões de perigo.

O Gil Vicente esteve muito perto de vencer o encontro aos 92’, mas o remate de Samuel Lino – praticamente isolado frente a Paulo Victor – foi encaixado pelo guarda-redes do Marítimo, que sentenciou o empate a um golo.

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, considera que a equipa “não entrou muito bem” no jogo, elogiando a produção ofensiva nos primeiros minutos da segunda parte. Tal como fez nas últimas jornadas, o técnico ainda recusa definir publicamente como objectivo o quinto lugar e o acesso ao playoff da Liga Europa na próxima época.

“Corrigimos algumas coisas na segunda parte, os jogadores fizeram um trabalho extraordinário nos primeiros 20 minutos [do segundo tempo]. Não fizemos as melhores decisões, mas, quando as fizemos, havia sempre uma perna para cortar a bola ou a qualidade do guarda-redes do Marítimo”, lamentou Ricardo Soares.