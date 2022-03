Dybala e Vlahovic garantem triunfo à Juventus

Paulo Dybala e Dusan Vlahovic, ainda na primeira parte, deram neste dominfo a vitória à Juventus na receção ao aflito Salernitana (2-0), em jogo da 30.ª jornada da Série A italiana de futebol.

Dybala marcou aos cinco minutos, após assistência de Vlahovic, e este fez o segundo aos 29 minutos e alcançou o topo dos melhores marcadores (21 golos), a par de Ciro Immobile, cuja Lazio ainda entra em campo.

O resultado mantém a ‘Juve’ em quarto lugar, com 59 pontos, atrás de Inter Milão, com 60 e menos um jogo, Nápoles, com 63, e AC Milan, com 66, enquanto a Salernitana é 20.ª e última, a nove pontos do Cagliari, já a salvo, mas com mais dois jogos disputados.

Em outros jogos da ronda, a Sampdoria (15.ª) teve importante vitória na fuga aos lugares de descida, com a formação genovesa a vencer em casa do Venezia, por 2-0, com um ‘bis’ de Francesco Caputo, aos 24 e 38.

O Veneza, 18.º, em zona de descida, que teve o internacional luso Nani a titular, acabou reduzido a 10 jogadores, após expulsão de Thomas Henry, aos 86 minutos, ao ver o segundo cartão amarelo.

Num encontro de meio de tabela, Empoli (12.º) e Verona (10.º) empataram 1-1.

A 30.ª jornada completa-se ainda hoje com o dérbi entre Roma, de José Mourinho, e Lazio, e a recepção do Bolonha à Atalanta.